David Trueba estrena 'Casi 40', un rescate de su primera película

David Trueba debutó en la dirección con La buena vida (1996) y ahora, 12 años después, rescata a los protagonistas de aquella historia sobre el amor y la soledad en la adolescencia en Casi 40, que se estrena hoy en los cines españoles. "Me gusta desafiar a la industria del cine, nunca he sido una persona muy dócil", manifestó el actor durante una entrevista para hablar de esta película, que se presentó en la pasada edición del Festival de Málaga, donde se hizo con el Premio Especial del Jurado.

Casi 40 relata el reencuentro de dos amigos de juventud. Ella es una cantante de éxito, ya retirada de la escena, y él es un vendedor de productos cosméticos que pretende relanzar la carrera musical de quien fue su amor de adolescencia. Trueba cree que un director debe ponerse al servicio de los personajes y son ellos quienes han de "dictar su mirada, sus gustos y un cierto tono" que en este caso cae en la "melancolía". Por un lado, el personaje al que da vida Lucía Jiménez ha renunciado al oficio de la música, lo que para el personaje de Fernando Ramallo es inaceptable. Ella, por su parte, piensa que es inaceptable idealizar el pasado. "Al convocar a los personajes no eres tan consciente de adónde te van a llevar. Me di cuenta de que cuando juntas a dos personas que se conocieron 20 años atrás es inevitable que evoquen para el otro las ilusiones de la juventud y le obliguen a ponerse frente a un espejo de lo que eras y lo que querías ser", dijo el director. El motivo de recuperar a Fernando Ramallo y Lucía Jiménez responde no solo a querer dar continuidad a su historia, sino a la "fragilidad" y la "injusticia" que hay detrás de las modas.