La prolífica escritora norteamericana Donna Leon, afincada durante muchos años en Venecia –ciudad en la que habitan los protagonistas de sus 28 novelas sobre el comisario Brunetti–, considera que la poesía es la máxima expresión de la escritura, y por ende, que “los poetas son los verdaderos escritores, son los más difíciles de leer y los que escriben los textos imposibles”.

Leon compartió sus impresiones sobre el mundo literario y la evolución de su propia carrera en una conversación junto al escritor cordobés Salvador Gutiérrez en la Sala Orive, que volvió a ser el hogar de las letras acogiendo una nueva jornada de Cosmopoética.

Los escritores Guillermo Carnero y Gonzalo Gragera se encargaron de iniciar la actividad del programa con el primer Cosmoversos, siendo la segunda vez que Carnero visita un festival en el que ya participó en 2012. El autor guarda una estrecha relación con la ciudad, y en especial con el Grupo Cántico, sobre el que basó su obra en la que reivindicaba la poética de los autores cordobeses que giraron en torno a la revista Cántico.

Tras ellos, Leon alabó la vocación de los poetas, ya que “poca gente lee poesía pero ellos continúan con su dedicación”. Además, apuntó que son los que muestran un mayor dominio del lenguaje “y consiguen las mejores creaciones”.

Sobre su propia producción señaló que contiene una “poesía robada”, en la que incluye referencias a los autores británicos que más le inspiran en la producción de sus escritos. De hecho, confesó que el uso que hace del narrador en sus novelas “es similar al de las escritas en el siglo XIX”, especialmente relacionado con los presentes en obras de autores como Dickens y Austen, en las que “el autor da un paso atrás y se mantiene invisible. No es nuestro trabajo predicar, no es bueno para el lector, el lector es quien debe decidir si las situaciones que estás presentando son buenas o malas”.

Leon comparó al autor de una novela con un carterista: “no te pueden coger, tienes que mover las cartas generando simpatía entre los lectores y los personajes para asociar las ideas con los buenos y los malos, pero no puedes intervenir”.

No obstante, afirmó que “yo no domino los libros, ni los escribo, se escriben solos” y manifestó que ahora lo que más necesita reflejar en su obra son “los problemas medioambientales”, ya que considera que “es demasiado tarde para salvar el planeta, pero no me escuchéis a mí, escuchad a Greta Thunberg”.

Este aspecto afecta también a las novelas del comisario Brunetti, al que reveló que ve cada vez más “preocupado ecológicamente”, reflejo de los problemas que la propia Leon observa en Italia. La escritora subrayó que en el país “se cometen muchos crímenes ecológicos, pero los italianos parece que no lo saben”.

Además, aseveró que no puede mudar al comisario “porque Venecia es la única ciudad que conozco como para hablar propiamente de ella”. Leon también manifestó que su próximo libro tratará sobre la violencia contra las mujeres porque “en Italia muere una mujer al día por esta violencia”.

La noche de Cosmopoética la cerraron los jóvenes poetas Jaime Cedillo y Rosa Berbel, que trajeron sus versos al festival y los compartieron con el público.

Plan para el viernes

Cosmopoética continúa hoy con la presencia de la poetas Katarína Kucbelová y Katerina Rudcenkova, de nuevo en la Sala Orive a a las 19:00. Kucbelová es una gestora cultural que en su faceta como poeta ha escrito cuatro volúmenes, entre los que se encuentra Una pequeña ciudad.

Por su parte, Rudcenkova cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la poesía y ha recibido diversos galardones, entre los que se encuentra la Magnesia Litera, otorgada en 2014.

Les tomarán el relevo Sara Torres y Robin Robertson. La española cuenta con varias publicaciones entre las que se encuentra Phantasmagoria, su último escrito. Robertson es un poeta de larga trayectoria que además ha traducido diversas obras al inglés.

Finalmente, Soleá Morente y Prado Negro actuarán a las 21:00 en la Sala Orive reivindicando la literatura como fuente de inspiración, y The Aspidistas harán lo propio a las 23:00 en Golden Club.