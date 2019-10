The long take es la última obra del poeta escocés Robin Robertson, y con la lectura de una de sus páginas ha sido con lo que abrió el británico su paso por Cosmopoética en la Sala Orive, además de algunos de sus poemas individuales para mostrar “la inmediatez, la lírica y la intensidad” de sus escritos.

Robertson ha estado acompañado en esta lectura en Cosmoversos por la asturiana Sara Torres. El organizador del festival de poesía, Antonio Agredano, explicó que esta conjunción en el escenario se debe a la intención de “confrontar dos formas de poesía: el ritmo pausado de Robin con la poesía expresiva de Sara”. Además, subrayó que ambos artistas escriben sobre “la profundidad del ser humano, pero cada uno tiene una forma de expresarlo”.

En el caso del escocés, su último texto profundiza en “el principio del fin” de América del Norte en la década de los 70, “cuando parece que todo va bien, pero está fracturada”. De hecho, matizó que The long take “discretamente explica las condiciones políticas que se dan ahora, va hacia donde están las semillas”.

En lo referente a la escritura, señaló que el volumen dejó “el armario vacío”, ya que tuvo que usar todos sus recursos y dedicar mucho tiempo a la documentación. “Vi más de 500 películas y leí muchos textos y libros. Al escribir, crecía y crecía de forma imparable, no me esperaba que fuese a ser tan largo”.

La obra supera las 200 páginas, y este es uno de los motivos por lo que muchos los consideran una novela, incluso desde la organización de algunos galardones como los premios Goldsmith y Walter Scott, aunque él lo denominó “un poema narrativo, así es como se contaban antes las historias: Virgilio, Homero, Dante”.

Robertson apuntó que no ve el problema en considerar The long take una novela, pues “muchos lectores se asustan de la poesía, pero aquí se permiten olvidar que la están leyendo”, mientras que él tiene las herramientas para crear un texto “con mayor profundidad e intensidad”.

En este escrito, Robertson confesó que buscaba retratar “la figura del forastero”, ya que compara la llegada de un soldado canadiense a los Estados Unidos “que creía que llegaría como un héroe y lo que se encuentra es el rechazo y el ostracismo”. Para ello, el escritor toma como referencia “una época en la que yo me mudé a una gran ciudad, nunca había escrito sobre la transición y la paranoia que se vive ahí”.

Antes de su intervención, la Sala Orive también disfrutó de los versos de Katarína Kucbelová y Katerina Rudcenkova. A las 21:00, tras Robertson y Torres, Soleá Morente y Prado Negro pusieron el tono musical a la noche de poesía, que se vio continuada por la actuación de The Aspidistras en la sala Golden.

Plan para el sábado

Cosmopoética despide hoy su decimosexta edición. Las voces de las poetas Holly Pester y Katie Griffiths serán las últimas procedentes de las Islas Británicas que se escucharán en la Sala Orive. La poesía experimental femenina tomará el protagonismo en la primera sesión de Cosmoversos. A las 18.00 en Sala Orive, Holly Pester descubrirá al público la esencia de sus ficciones literarias y su poesía sonora. La acompañarán las lecturas de la joven poeta cordobesa Mayte Martín.

La sesión continuará a las 19:00 con la reconocida poeta danesa Pia Tafdrup, miembro de la Academia Danesa. Los versos de Tafdrup se unirán a los de la poeta, escritora y editora Eva Baltasar. Se unirá al encuentro la poeta y realizadora audiovisual Sofía Castañón, mientras que Katie Griffiths concluirá la actividad.

Por la mañana, el Ecomercado del Bulevar de Gran Capitán será el escenario para la acción escénica God save the poet. A este espectáculo le seguirá el músico cordobés Chico Herrera, tras quien actuarán los poetas Yaiza Martínez, Jorge Riechmann, María González Reyes y Ángel Calle Collado. Cosmopeques también concluirá con Antonio Santos y Ayes Torosa.