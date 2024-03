'Córdoba, más allá de los tópicos', la nueva obra del escritor y profesor Federico Abad

Córdoba, más allá de los tópicos (Traspiés, 2024) intenta "escapar de los tópicos que se repiten una y otra vez en cualquier guía que se escribe sobre Córdoba" y ofrecer una visión nueva y personal para pasear por el casco histórico de la ciudad de la mano del escritor y profesor Federico Abad.

Abad imagina que cualquier guía de cualquier "otra ciudad siempre está llenas de tópicos", pero que con su obra, ilustrada por Fernando Angulo y editada en la colección Vagamundos, se le presenta "una oportunidad" de realizar "una especie de libro de viajes sobre Córdoba" a raíz del trabajo sobre el patrimonio de la ciudad que desarrolla dentro del laboratorio de ideas Iniciativa Córdoba 20-30.

"Quería hacer un libro que no dejase de ser una guía, pero que al mismo tiempo fuese personal", ha dicho en una entrevista con Efe Federico Abad (Córdoba, 1961), titulado superior en Pedagogía Musical, diplomado en Ciencias de la Educación por Humanidades y profesor de Música en Educación Secundaria. Autor de diversos libros, tanto de su especialidad como músico y docente, como de novela y poesía, Abad considera que "al fin y al cabo, cuando uno hace una antología, ya sea de poesía o de lugares, siempre es en función de sus gustos".

Visitas inevitables

De ahí que enfocase Córdoba, más allá de los tópicos como "una pequeña guía, es un libro breve, del casco histórico de Córdoba" que se alejase de los tópicos, "aunque, inevitablemente, hay que pasar por los lugares más importantes" de la ciudad, como la Mezquita-Catedral con todos sus atributos (el campanario y la parroquia del Sagrario), el río Guadalquivir con sus puentes y sus molinos y el Alcázar.

Lo demás, el autor lo ha articulado a través de paseos, donde reivindica uno especialmente, el Norte-Sur, que divide "la ciudad alta de la ciudad baja (calles Alfaros, San Fernando, conocida como Feria, y Diario de Córdoba) es muy importante porque es sobre el que se va cuajando la Córdoba a partir del siglo XVI". En este eje se encuentran plazas como la de la Corredera, la del Potro o la de Capuchinos.

Otro recorrido que destaca es el de "por la maravillosa Axerquía, que es quizás un lugar menos conocido, hasta ahora, porque los turistas están conociendo todo por las iglesias fernandinas, que termina en la ciudad burguesa, que es la intervención que hizo la burguesía cordobesa dominante en el siglo XVIII en el sector Noroeste del casco histórico".

Para Federico Abad, esta nueva guía ayudará a ampliar el conocimiento del casco histórico de Córdoba más allá de la tradicional zona para el turismo de la Mezquita-Catedral y sus alrededores, aunque, subraya, "no creo que sea mi aportación la única" porque "se están haciendo importantes avances en ese sentido".

El placer de pasear por Córdoba

De cualquier forma, el autor declara que su libro tiene "una vocación, como le digo al lector, de, cuando es posible porque hay veces que no se puede, de llevarlo por aquellas callejuelas que no están tan transitadas y donde se puede apreciar el gran placer de Córdoba, que es el placer de pasear".

Así, "cuando les hablo de la Calleja de las Flores, les digo que es insufrible. Tuvo mucho éxito cuando Escribano Ucelay (arquitecto) con Antonio Cruz Conde (alcalde) le puso los arquitos y la llenó de macetas porque estaba perfectamente encuadrada hacia la torre de la Catedral, pero a estas alturas es prácticamente intransitable porque está llena de turistas".

Córdoba tiene uno de los cascos históricos más grandes de Europa y sobre él Federico Abad "trata de poner los puntos sobre las íes". Al hablar de la Judería, "debido a diversos factores, entre ellos el desconocimiento de los agentes culturales, se llama Judería a cualquier cosa del casco histórico".

El escritor es tajante: "No es cierto. La Judería fue la que estuvo tras la conquista cristiana limitada a muy pocas calles, no tenía ni cinco hectáreas, una proporción muy pequeña respecto al casco histórico". De ahí que pretenda no que no se caiga "en lo que se repite una y otra vez y a llamar a las cosas por su nombre".

A la pregunta que si la guía presenta una Córdoba distinta, Federico Abad responde que lo que Córdoba, más allá de los tópicos expone es un casco histórico "con un enfoque distinto", pero que "tampoco es un enfoque rompedor".

La idiosincrasia cordobesa de las tabernas

Por eso aparecen establecimientos que "creo que conservan la solera de la taberna cordobesa y he evitado otras que creo que ya se han masificado, y las que cito forman parte de la idiosincrasia cordobesa, esas tabernas donde se habla de lo divino y de lo humano ante una copa de vino".

En cualquier caso, la edición es un paso hacia una nueva Córdoba turística para el futuro desde "el momento en que se abordan lugares que no son tan conocidos, y eso que en este libro, al ser en un formato pequeño por exigencias editoriales, no he podido abarcar el término municipal".

Un proyecto que Federico Abad tiene mediante la puesta en marcha de una aplicación web de Iniciativa Córdoba 20-30 que prevé difundir con acceso libre "el enorme valor del patrimonio histórico, artístico y arqueológico de Córdoba" a través una ficha documentada e ilustrada de más de trescientos lugares de interés, sean visitables o no.