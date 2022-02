Castro del Río apuesta por "descentralizar la cultura" con artistas de primer nivel como Mayte Martín

La cantaora Mayte Martín es la última apuesta de Castro del Río para dar comienzo a la Temporada del Flamenco 2022 y que actuará en el Teatro Cervantes del municipio el próximo sábado 12 de febrero. Una propuesta que tiene como objetivo "descentralizar la cultura" de los núcleos urbanos y atraer figuras de primer nivel a entornos rurales para "mejorar la cohesión territorial", en este caso, "a través de la cultura flamenca".

Recientemente galardonada con la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes 2021, que reconoce su extensa trayectoria, Martín dará un recital de cante jondo, bajo el título Flamenco Íntimo, que recorrerá los diferentes palos del flamenco y en el que estará acompañada por el guitarrista sevillano El Perla. "Es un espectáculo que se presentó la semana pasada en el Auditorio Nacional de Madrid", señala la fundadora de El Soniquete de Lola, promotora del concierto, Lola Vallespín.

Mayte "es una persona muy sensible a lo que supone llevar la cultura a todas partes", cuenta Vallespín a el Día. Por eso, y por haber trabajado con ella otras veces, "no ha sido difícil" convencerla para que actúe en el Teatro Cervantes de Castro del Río, ante un aforo máximo de 340 plazas. En otros casos, "depende del artista y de la relación que se tenga", indica la promotora.

El nuevo ciclo de Temporada del Flamenco, que comenzó el pasado mes de diciembre con una zambomba navideña dedicada a Jerez, fue un "éxito de asistencia" y confirmó que "Castro del Río es un pueblo con mucha inquietud cultural", destaca Lola Vallespín. Además, también vinieron vecinos de municipios del entorno más cercano como Baena o Espejo lo que demuestra el "interés y atractivo de la oferta cultural, siempre que sea de calidad", puntualiza aquí la promotora.

Está previsto que el ciclo continúe hasta abril con la presencia de otras figuras de primer nivel aún por confirmar, "a falta de la firma del contrato" subraya Vallespín. Lo que sí se sabe es que la próxima actuación programada ya tiene lugar y fecha, el próximo 12 de marzo en el Teatro Cervantes, y contará con la presencia de mujeres que representen las ocho provincias andaluzas en un espectáculo diseñado por El Soniquete de Lola.

En 2018 nació este "proyecto vital" de crear una promotora de espectáculos flamencos sin la intención de hacerlo para ganar dinero, afirma Lola Vallespín, "porque si fuera por eso, me dedicaría a otra cosa", bromea. Organizar conciertos no es tarea fácil y menos en tiempos de pandemia. Este ciclo de flamenco "no cuenta con la ayuda económica de nadie", señala Lola, y "nace de una colaboración público-privada" entre el Ayuntamiento del municipio que cede las instalaciones del teatro a la promotora, a un pequeño importe, que es la que se encarga de la gestión cultural.

La venta de entradas para el recital de Mayte Martín ya se ha activado durante esta misma semana y, aunque el cartel es bueno, no será hasta el 13 de febrero "cuando se miren los resultados".

Programación "diferenciadora y de calidad"

Hasta la sede de la Fundación Cajasol en la capital han acudido Julio Criado, alcalde del municipio, y Salvador Millán, concejal de cultura, para "valorar la importancia" que tiene "la apuesta por la cultura en nuestro municipio", ha dicho el alcalde. Tras 25 años de inactividad, el Teatro Cervantes de Castro del Río, rehabilitado y reinaugurado el pasado mes de julio pretende ofrecer una programación flamenca diferenciadora y de calidad, con ejemplos como este espectáculo de Mayte Martín, "que va a hacer las delicias de los amantes del flamenco".

"Un lujo" para comenzar este 2022, que "esperamos que sea el año que se recupere la normalidad y que así se refleje en el sector de la cultura que tanto ha sufrido", ha declarado Millán insistiendo en que la apuesta que "vamos a seguir haciendo por el flamenco".