El C3A inaugura la exposición 'Vivir-juntos. Una puesta en común de las distancias'

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba ha inaugurado la muestra colectiva Vivir-juntos. Una puesta en común de las distancias. Esta exposición incluye los trabajos realizados por los artistas participantes en el IV Programa de investigación y producción C3A.

Según ha informado el C3A, este proyecto consolida su papel como centro de producción en el entorno andaluz, que ha recibido ya a más de 60 artistas en residencia. Los artistas incluidos son Timsam Harding, Claudia Ihrek, Pablo Marte, Mercedes Pimiento, Florencia Rojas y Derek Van Den Bulcke, con el comisariado de Jesús Alcaide, desde el 14 de enero hasta el 4 de abril de 2021.

"Pensar una residencia en un momento de incertidumbre como el que vivimos pasa por pensar la propia noción de vivir-juntos", han afirmado desde el centro. En 1977, Roland Barthes a partir de una propuesta de Michel Foucault comienza a impartir clases en el Collège de France. Son los años que median entre los Fragmentos de un discurso amoroso y La cámara lúcida, un arco temporal "en el que más que interesarse sobre el placer del texto, comienza a trazar las bases para un nuevo modelo de vida, una utopía cercana sobre cómo vivir-juntos".

El comisario del proyecto, Jesús Alcaide, ha hecho hincapié en la idea de que “en una residencia artística, la movilidad en el espacio y la duración de un corto espacio temporal, un impasse, componen la estructura sobre la que se asienta la experiencia de un trabajo de investigación compartido, un proyecto de vida y trabajo en común. Diez semanas, una misma ciudad y un mismo lugar de trabajo. La residencia como laboratorio, como ensayo de una nueva forma de relacionarnos, como una propuesta individual situada en un contexto espacio-temporal concreto”.

Así, la propuesta de Timsam Harding presenta otros modos de conocer el espacio de la ciudad tardocapitalista a partir de una práctica que busca romper con la rutina de los trayectos. Por su parte, Claudia Ihrek plantea una escenografía simbólica que parte del imaginario de las logias masónicas para tamizarlo bajo los filtros de la artificialidad contemporánea. Pablo Marte invita a reflexionar, a partir de una investigación en proceso, sobre la pasividad y el bulto, aquello que estorba, obstaculiza y se opone a las lógicas frenéticas de la actividad capitalista.

Mercedes Pimiento entiende la arquitectura y el urbanismo como anatomía, y el edificio como un cuerpo que respira y por el que fluyen y circulan los materiales y datos de la sociedad, formando parte del proyecto Arquitecturas terminales en el que Mercedes Pimiento trabaja desde hace unos años.

Florencia Rojas invita a reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad, tal y como podemos ver en las réplicas en cristal de las propias llaves del C3A o en el archivo en proceso de personas vinculadas al arte y la cultura en Andalucía que por uso de su libre expresión o sus ideas políticas han tenido problemas con la justicia.

Igualmente, Derek Van Den Bulcke se interroga sobre la propia codificación que se ha construido del flamenco, como una marca registrada exenta de ruido, visual y sonoro. Investigando sobre las nociones de lo popular y muy en particular del flamenco, de ahí que planteado una deriva de trabajos en proceso como Ensayo sobre grieta y experimentación junto al bailarín Daniel Hernández o Theory of the Flamenco (UGR, 2020).

El proyecto cuenta además con una performance de Derek Van Den Bulcke durante la mañana del 14 de enero tras la apertura de la exposición.