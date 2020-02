El grupo cordobés los Aslándticos lanza a la venta este viernes 21 de febrero un nuevo disco, Una ciencia casi perfecta, en el que hacen un viaje por los sentidos a la vez que siguen mostrando su vitalismo. Con más de diez años de trayectoria musical a sus espaldas, la banda, compuesta por Bueno Rodríguez (voz), Alberto Invernón (guitarra) y Jorge Carmona (percusión y coros), da un paso más en su recorrido con este nuevo trabajo en el que se mantienen fieles a su estilo a la vez que se atreven con diferentes sonidos. Ya han anunciado una gira de presentación que pasará por Córdoba. La cita será el día 20 de marzo en el Góngora Gran Café. Bueno Rodríguez responde a esta entrevista.

-¿Qué va a encontrar el público en este nuevo disco?

-Este nuevo trabajo sigue la línea de la música y letras de Aslándticos en cuanto a la energía, vitalidad, positividad y letras con contenido, pero hemos incorporado muchos sentimientos nuevos a nuestra manera de cantar. Es decir, esa positividad la encontramos en formas nuevas. Además, el disco resultará sorprendente a nuestros fans porque musicalmente se nota esa diferencia. En resumen, hemos querido dar a la gente lo que tenía ganas de encontrar en un disco de Aslándticos, pero de una forma que le resulte llamativa y le sorprenda.

-¿Cuáles son esos cambios?

-Como reza el título, Una ciencia casi perfecta, nosotros llegamos a esta alegría a través de subsanar los fallos, arrancar de nuevo y superar los baches. No es un disco que parta de una alegría porque sí, sino algo trabajado. Contamos historias concretas y sentimientos de alegría desde un punto de vista diferente.

-¿Habéis incluido nuevos sonidos?

-No sé hasta qué punto definirlo así, pero sí hay ritmos nuevos y maneras de componer un tanto diferentes. Hay canciones que son muy aslándticas y otras que acabarán viéndose muy aslándticas, pero de primeras son un tanto diferentes. Me gustaría que los que lean esta entrevista se sorprendan, vayan a buscarlo y se dejen convencer. Las canciones son nuevas, pero incluimos un tema que no lo es y que va a ser sorprendente encontrarlo ahí.

-¿Qué temas tratáis en estas composiciones?

-Hemos hecho una mezcla muy aslándtica porque tocamos temas de actualidad como el de las redes sociales, como ocurre en el single Desconectados, el segundo que hemos sacado; o La forma de mirar, un tema 100% Aslándticos, dando las claves de nuestra forma de ver la vida. También hay rupturas y otros aspectos más delicados; canciones que no son tristes, pero sí profundas. Temáticamente es un disco bastante completo y buscamos que la gente se sorprenda, que nuestros fans se queden contentos con el trabajo que hemos hecho, que ha sido arduo para llegar a algo nuevo de nosotros mismos.

-¿Cómo está siendo el resultado de los primeros sencillos?

-De momento, están teniendo muy buena acogida. El videoclip de La forma de mirar ha encantado y el single está en Canal Fiesta en los primeros puestos de la lista y todo indica que va a seguir subiendo. Las primeras horas de Desconectados también están siendo estupendas. Está gustando mucho y nos alegra porque lleva un trabajo previo bastante importante. Esto nos adelanta que el disco va a caer bien.

-¿Cree que el estilo positivo y vitalista que os caracteriza es el secreto de que vuestro público sea tan fiel?

-No sé si será el secreto. La ciencia casi perfecta es eso, incluso nosotros mismos, con nuestra propia filosofía, a veces es imposible llegar a todo. Sí que nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que esa es nuestra línea, lo que a nosotros nos gusta contar y lo que al público le gusta escuchar. A la gente les gusta salir de un concierto de Aslándticos con una sonrisa de oreja a oreja. Es nuestro sello de identidad y ya, entre que lo buscamos queriendo y nos sale sin querer, forma parte de nuestro estilo y es nuestro ADN. Tenemos la suerte y la gran responsabilidad de hacer que la gente olvide por un rato todas las cosas que le pueden estar pesando, sus problemas, y se dedique a disfrutar y cantar. La música tiene esa capacidad y a mí, como autor de las canciones, eso me llena de un profundo respeto porque realmente quiero acompañar al público en los buenos momentos y en los o tan buenos. Y además, no solo acompañarlos, sino sin ser ni creerme nadie, también intentar darles una frase que se le pueda quedar y les pueda ayudar. De eso precisamente van estas canciones, de que no solo con tener actitud positiva y una manera muy buena de tener la vida te va a ir bien, sino que hay días que, aunque tú no quieras, se tuercen, y situaciones que hay que superar. Creo que nosotros ponemos a prueba nuestra propia manera de ver la vida para acabar diciendo que la respuesta está en la forma de mirar, pero con una práctica y con sentido.

-¿Cómo se os presenta la primavera y verano de conciertos? ¿Tenéis cerrados ya festivales?

-Sí, tenemos a la venta los conciertos de presentación que son en Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, y después tenemos varios festivales cerrados, como el Cabo de Plata. Tal y como termine la gira de presentación empezamos a rodar. Quien siga a Aslándticos sabe que nosotros estamos constantemente de gira, así que va a ser una larga temporada. Esperamos cantar muchísimo en Córdoba.