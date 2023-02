Los cordobeses Antonio Manuel y Javier Barbero, premios Carmen del Cine Andaluz

"Feliz y agradecido a la Academia de Cine de Andalucía y a los académicos. Llamé a mis abuelos y se lo conté. Y la risa de mi abuelo al escucharlo sí que fue bonita", relató el joven en redes sociales al conocer la nominación.

Javier Barbero Montes estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla y después el curso profesional de Cámara y Postproducción en Escuela Arte Granada, donde ganó el premio a mejor proyecto del curso con su cortometraje Fútbol 122. Empezó a trabajar como auxiliar de cámara en largometrajes de directores como Jesús Ponce o Juan Miguel del Castillo, hasta que en 2016 fundó la productora Fourminds Films en Granada.

Allí ha escrito, dirigido y editado contenido publicitario para marcas como Mercadona, TVE o el Ministerio de Agricultura. Actualmente, está escribiendo su primer largometraje, La cuarta edad, cuyo guion ha sido seleccionado en los laboratorios de Sources 2 Europa Media Creativa, Cine Qua Non Lab de México y My First Script del Zagreb Film Fest. Nos acompañamos, un retrato íntimo de sus abuelos rodado durante seis años, es su segundo cortometraje como director, después de Los ojos de Érebo (2021).