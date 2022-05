Àngel Llàcer e Ivan Labanda llegan a Córdoba con el musical de Broadway 'La Jaula de las Locas'

La Jaula de las Locas; la gran comedia musical de Broadway, es una producción de Nostromo Live, con la dirección de Àngel Llàcer y Manu Guix y coreografías de Miryam Benedited. Protagonizado por Àngel Llàcer e Ivan Labanda, el espectáculo cuenta con un elenco de 24 artistas y músicos en directo y llegará a Córdoba en octubre con su gira nacional.

La Jaula de las Locas se convirtió en el súper éxito de la cartelera teatral madrileña y catalana logrando superar la cifra de 300.000 espectadores. El 14 de julio en Málaga será cuando dé el pistoletazo de salida a su gira nacional para continuar su recorrido por las principales plazas del país.

Córdoba, Bilbao, Gijón, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Mallorca son solo algunas de las ciudades que podrán disfrutar del musical La Jaula de las Locas que es, sin duda uno de los títulos más importantes de la historia de Broadway.

Esta nueva puesta en escena propone dos horas y media de diversión, sumadas al glamour de sus grandes decorados y sus 140 cambios de vestuario, 13 canciones que han marcado la historia del género, como Yo soy lo que soy (I am what I am) o La vida empieza hoy (The best of times).

Para Llàcer, La Jaula "pretende compartir esta alegría de vivir que muchas veces nos falta" y quiere transmitir esta energía positiva al patio de butacas. La obra es un gran canto optimista a la libertad individual y colectiva.

Su mensaje "es potente y necesario" en estos tiempos en que se vuelven a cuestionar todo tipo de libertades sociales que hasta hace muy poco se daban por plenamente consolidadas. Lo hace a través de una temática universal: la valentía de nadar a contracorriente en un mundo que impone pautas y comportamientos estándar para todo el mundo. Cada función transforma La Jaula en una fiesta, una celebración de la joie de vivre que se sabe cómo empieza, pero nunca como acaba.

La obra aterrizará en Córdoba el próximo 27 de octubre y se podrá ver hasta el día 30 de este mes.

Sinopsis

La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro explosivo entre dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes.

La Jaula de las Locas es originalmente una pieza teatral escrita y protagonizada por el dramaturgo francés Jean Poiret, estrenada en París en 1973. Como obra de teatro, superó las 2.000 funciones y los 15 años consecutivos en cartel. Se trata de un espectáculo especialmente importante en la historia del género, que ha influido de manera decisiva en el estilo y la forma de llevar a escena temas socialmente sensibles de manera abierta y optimista. Esta nueva puesta se basa en la versión musical de gran formato de Jerry Herman y Harvey Fierstein, estrenada en Broadway en 1983 y ganadora de seis premios Tony.La Jaula de las Locas se convirtió en el primer musical en la historia de Broadway en superar las mil funciones -cobrándose por primera vez 47.5 dólares por la entrada de platea, todo un récord. Tras su éxito en Broadway, La Cage aux folles llegó al West End, así como a Berlín, y desde entonces se ha representado ininterrumpidamente en todo el mundo.Es uno de los musicales más populares de la historia y cuenta con múltiples y exitosas adaptaciones cinematográficas. La versión en castellano del texto es de Roser Batalla y Roger Peña.