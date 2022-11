Ana Curra, leyenda viva de la Movida, ofrece este sábado su primer concierto en Córdoba

Ana Curra, leyenda viva de la Movida, ofrecerá este sábado, 19 de noviembre, su primer concierto en Córdoba, una cita que tendrá lugar en el Ambigú Axerquía con motivo de 40 aniversario de publicación de El acto, de Parálisis Permanente, un disco seminal del rock y el punk en español.

"Quiero convocar a todos los habitantes que duermen en la niña bonita de la Sierra Morena. ¡Nunca he actuado en Córdoba, vamos a remediarlo ya! ¡Me agobia todo lo que tengo que ver en tan poco tiempo!", ha expresado la compositora y cantante a través de Facebook.

Pianista y compositora, Curra formó parte de la primera formación de Alaska y los Pegamoides antes de integrarse en Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos. Parte de ese repertorio conforma sus conciertos en la actualidad.

Ana Curra creó el primer sello independiente que hubo en España, Tres Cipreses. Tras la muerte de su compañero sentimental y creativo, Eduardo Benavente, grabó con El Ángel, miembro de Los Escaparates, Digital 21, Los Vengadores o El Último Eslabón al tiempo que empezaba su carrera en solitario. También ha colaborado con We Are Not Brothers, Narco, Munjitas del Fuzz o Andrés Ama en Estrategias de la Realidad.

Licenciada en piano por el conservatorio de El Escorial, donde nació, cuando se instaló en Madrid con apenas 17 años, venía cargada del carácter que imprime el clima y el granito de la Sierra de Guadarrama. Un lugar oscuro, siniestro y esotérico del que impregnó sus composiciones.

Curra ha sido seleccionada para participar en el segundo ciclo del año del programa AIE en Ruta (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) que tiene por objetivo potenciar la música en directo en España a través de un circuito de actuaciones en locales de música en directo.