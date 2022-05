Alcalá-Zamora y las voces de la II República se pasan al 4K

Las películas sobre el comienzo de la II República y que conservan la voz de los algunos de sus principales personajes, como su primer presidente, Niceto Alcalá-Zamora, han sido digitalizadas en 4K por la Filmoteca Española y depositadas por su familia en la vivienda de Priego de Córdoba donde se descubrieron.

Se trata de tres obras que aparecieron en la casa del alcalde republicano de la localidad natal de Alcalá-Zamora, Francisco Adame Hernández, dos de ellas durante el derribo del edificio en 2009, según ha recordado este martes Francisco Durán, director del Patronato Municipal que cuida por la memoria del presidente republicano.

Las películas serán exhibidas este martes en el Cine Doré por la Filmoteca Española, después de que se desarrolle un acto de reconocimiento por parte del Gobierno a Francisco Adame Hernández (Berja-Almería-, 1884-Priego de Córdoba, 1950) en su Centro de Conservación y Restauración, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El alcalde republicano de Priego de Córdoba sufrió el destierro por no poder volver al casco urbano tras la Guerra Civil durante un tiempo, ni al de Zagrilla, en el mismo término municipal, donde también disponía de una casa, según explica su nieto Francisco Adame Serrano en Fondos filmográficos del Patronato Municipal Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Diputación de Córdoba-Patronato, 2012), aunque durante ese periodo podía ir a cualquier otro "sitio de España".

Hasta ahora, la familia, ha señalado el responsable del Patronato, no había estado dispuesta a ceder la posesión de los originales a ninguna institución pública, aunque sí para su digitalización por el Patronato Alcalá-Zamora.

Francisco Adame Serrano, uno de los hijos del alcalde, recordaba haber visto de niño la lata de una película en el domicilio familiar, "que no podía con ella porque pesaba mucho", refiere Francisco Durán. "La estuvo buscando desde que se creó el Patronato (fundado en 1993) y un día se presentó con una, pero me dijo que no era la que buscaba, que la que buscaba pesaba mucho más, fue a finales de 2007 y nos supo a gloria", rememora.

El filme, una producción de la estadounidense Fox Movietone y digitalizado la primera vez en el estudio malagueño de Enrique Sánchez, tiene una duración de tres minutos.

Recoge imágenes de gran calidad, como su sonido, entre otras, de la presencia del presidente en el traslado en Valencia del féretro de Vicente Blasco Ibáñez y de las visitas a San Sebastián y a Xauén, entonces en el Protectorado español de Marruecos, donde "la voz de don Niceto, pausada, ese acento cordobés, venía reflejada muy bien, la verdad es que nos supo a gloria, nos pareció lo más grande del mundo”, subraya Durán.

La segunda, titulada El amanecer de una Nueva Era en España, 1931, la más extensa, con 22 minutos y medio, es también de Fox Movietone.

Para el director del Patronato "es la película clave", ya que recoge la voz de personajes destacados de la República entre abril y junio de 1931 a través de diversos actos, como los festejos de su proclamación en la Puerta del Sol, la entrega de la Casa de Campo al Ayuntamiento de Madrid o la celebración del Primero de Mayo.

Aparecen, junto a un discurso de Alcalá-Zamora ya como presidente, el piloto Ramón Franco y políticos e intelectuales como Francisco Largo Caballero, Miguel de Unamuno, Indalecio Prieto, Victoria Kent, Fernando de los Ríos, Pedro Rico y Salvador de Madariaga.

Durán evoca cuando vio la película, digitalizada en Kinova, en Madrid: "Si se nos cayeron lagrimones con la otra de tres minutos, con esta ya ni cuento".

Y es que, en este caso, se dieron circunstancias que la hicieron distinta a la anterior. Fue descubierta en un zulo en el "terrao" (terrado, denominación con la que se conoce en Priego a la última planta del edificio) de la casa de los Adame, tras un mueble y la empresa responsable de la digitalización advirtió de la posible destrucción del rollo en el proceso por su composición de nitrato.

Durán estaba en viaje de estudios (se ha jubilado hace unas semanas como director del instituto Álvarez Cubero) cuando el archivo llegó a Priego y tuvo que ser Carmen, su esposa, quien le narrase por teléfono lo que se veía en la película, y, además, la lata estaba envuelta en papel de estraza y luce la bandera republicana con la leyenda: "Noticiario Fox Movietone dedicado al Gobierno provisional de la República".

La Filmoteca Española recibe el original de un tercer filme, de 16 minutos y producido por España Film, localizado en este caso por un trabajador entre los escombros del derribo, pese a lo cual conservaba una alta calidad de imagen".

La película muda, Promesa del Presidente de la República, discurre el 11 de diciembre de 1931, cuando Niceto Alcalá-Zamora tomó posesión como presidente de la II República, sin imágenes del interior de las Cortes, pero presenta los únicos planos de Manuel Chaves Nogales en movimiento.