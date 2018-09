El origen de El Agujero: llega a Córdoba 'The Hole Zero'

The Hole Zero llegará a Córdoba a partir del próximo 26 de octubre para descubrir el origen de El Agujero a los seguidores de esta saga y atraer a nuevo público. La Plaza de Toros acogerá hasta el 4 de noviembre una carpa en la que los espectadores se adentrarán en un mundo de luz, música, color y descaro.

El show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos: deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales; la Nochevieja.

Las entradas ya están a la venta en la web www.theholezero.com con una promoción especial de lanzamiento: 30% de descuento para las dos primeras funciones (promoción válida hasta el día 18 de octubre).

The Hole Zero explica al espectador cómo nació The Hole, cómo se abrió El Agujero, con la ventaja de que no es imprescindible haber visto las otras dos obras de la trilogía para disfrutar plenamente de este nuevo montaje.