Lágrimas, piropos y divertidas anécdotas protagonizaron también la gala de los Oscar.

La aparición de Brad Pitt era muy esperada, después de las alarmas desatadas sobre su estado de salud. Las últimas imágenes del actor saliendo de un hospital en silla de ruedas desataron todo tipo de especulaciones. Afortunadamente sólo se trató de un problema con las muelas del juicio y el domingo subió al escenario del Union Station de Los Ángeles desatando la admiración de siempre.

Con un esmoquin diseñado por él mismo para una colección capsula de la firma Brioni, de la que es embajador, apareció en la ceremonia para entregar el galardón a la Mejor Actriz de Reparto, la coreana Youn Yuh-jung por Minari. La intérprete no pudo evitar quedar prendida por el encanto del actor al que le echó un sorprendente piropo. "Señor Brad Pitt encantada, ¿dónde estaba cuando estábamos rodando? ¡Qué honor!", le decía la veterana estrella asiática con el Oscar ya en la mano.

Otra anécdota, en este caso que hizo saltar las lágrimas a muchos, ha sido la protagonizado por Thomas Vinterberg, ganador de Oscar a Mejor Película Extranjera, quien quiso dedicarle la estatuilla a su hija, que falleció en un trágico accidente de coche cuatro días antes de comenzar el rodaje de la película. No pudo evitar emocionarse al recordar a su pequeña, que esté donde esté se sentirá muy orgullosa de su progenitor y del reconocimiento obtenido.

Richard Hopkins, my beloved father, resting in eternal peace... 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 “Do Not Go Gentle Into That Good Night” Dylan Thomas pic.twitter.com/LbOegtGa9b