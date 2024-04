Los vecinos alertan del efecto "cárcel" de la Cruz de Santa Marina por la masificación de público

La asociación vecinal La Fuenseca, Santa Marina, Orive ha denunciado el "efector cárcel" que provoca la masificación de personas en torno a la Cruz de Santa Marina, en la plaza Conde de Priego, a los residentes de la zona que, según ha indicado, "se ven imposibilitadas de atender una eventual urgencia sanitaria o de bomberos, amén de la casi imposibilidad de acceder o salir de sus viviendas".

La organización de vecinos ha remitido un comunicado apenas 24 horas de que empiece el Concurso Municipal de Cruces de Córdoba -que arranca este viernes 26 de abril- y ha avanzado que "tiene el encargo de evaluar la posibilidad de presentar una demanda preventiva en el Juzgado de Guardia por los evidentes riesgos para la seguridad de las personas que provocaría la falta de medidas que los eviten".

Además, ha denunciado la suciedad, las "actitudes incívicas y la insalubridad" que también se genera durante estas fiestas en la zona de las calles Marroquíes y Chaparro, donde hay un centenar de viviendas.

Se trata de unas conclusiones a las que han llegado tras dos encuentros vecinales previos a la fiesta de las Cruces en ambas zonas de Santa Marina y que también ha dado a conocer al Ayuntamiento de Córdoba a través de un escrito que han presentado en el registro de entrada y en una reunión que han mantenido con el edil de Ferias y Tradiciones, Julián Urbano, a quien han pedido que "asuma sus responsabilidades", pero del que no han recibido aún respuesta.

En este escrito presentado en el Consistorio, la organización insiste en que el problema "más grave es el de la seguridad por las aglomeraciones excesivas en algunas Cruces". "Es en la plaza Conde de Priego donde se corre el riesgo mayor y el efecto cárcel que se sufre en varios días y varios momentos del día en las viviendas, con dificultad para entrar o salir".

"Hay más de cien viviendas en la plaza y viven todo tipo de familias, personas mayores generalmente. Ni siquiera un equipo médico podría pasar cuando la aglomeración cubre la plaza en su totalidad", añade.

En la misma línea, la asociación vecinal recuerda que "no hay otra salida que una espaciosa plaza, no se necesitaría más, salvo cuando desde la Plaza de la Puerta del Rincón hasta la calle de Santa Marina está cubierta por cientos de personas, que además no están en sus mejores condiciones de lucidez y reflejos".

Es más, asegura que "tampoco se puede descartar una avalancha desde dentro de la propia aglomeración" e insiste en que "los efectos en cualquiera de los riesgos mencionados pueden ser catastrófico". Añade que "sin hay aforo máximo no se respecta, ni se controla, ni se corrige".

La asociación vecinal también ha hecho referencia al anuncio hecho por el Ayuntamiento de que va a vallar las cruces con mayor afluencia par evitar el botellón. Sin embargo, se trata de medida que se les queda pequeña y, por ello, han pedido que "explicación más específica porque el problema denunciado no es de botellón, sino de seguridad".