El primer día de los Patios de Córdoba: "Queremos seguir con el legado para que no se pierda la tradición"

Córdoba/El poder de atracción de los Patios de Córdoba es insuperable. Media hora antes de que abrieran sus puertas los 52 recintos que participan este año en el concurso, ya había colas de turistas esperando en las calles de San Basilio para dejarse asombrar por la belleza de geranios o gitanillas, entre otras flores, que pueblan y dan un color y olor inconfundibles a las paredes blancas de las casas, que tan bien cuidan sus propietarios durante todo el año, no solo en el mes de mayo. Los patios ubicados en el barrio del Alcázar Viejo son, sin duda, los que más visitas registran cada año y este lunes ha comenzado el goteo incesante de turistas hasta el próximo 18 de mayo, último día del certamen.

En esta ocasión, son cinco las rutas establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba para esta nueva edición del concurso y la número 5 es la que corresponde al Alcázar Viejo, de la que forman parte los patios de Duartas, 2; Postrera, 28; San Basilio, 44; San Basilio, 40; San Basilio, 22; San Basilio, 20; San Basilio, 17; San Basilio, 15; San Basilio, 14; Martín de Roa, 2; Martín de Roa, 7; y Martín de Roa, 9. Y en este barrio tan castizo de la capital cordobesa estaban poco antes de las 11:00 numerosos turistas ávidos de inmortalizar su paso por alguna de estas casas patio repletas de historia.

Entre ellos, la familia Romero, procedente de Zaragoza, que aguardaba su turno pacientemente para visitar los patios de Martín de Roa, 7 y 9, los primeros que querían conocer en un viaje casi exprés a Córdoba. Sheila Romero ha tomado la palabra en nombre de sus padres y ha sido ella, según ha explicado a El Día de Córdoba, quien les ha convencido para visitar los patios después de que ella misma los descubriera hace un par de años en un viaje que hizo con unas amigas.

"Lo que más me gusta de los patios son las paredes llenas de macetas", ha expuesto la joven, al tiempo que ha destacado la belleza de los recintos; la joven, además, apenas se ha quejado por llevar alrededor de unos 15 minutos esperando de pie para poder entrar. "Vamos a estar solo hoy en Córdoba y queremos ver todos los patios que podamos", ha reconocido, mientras ha confesado que iban algo justos de tiempo para ello.

En concreto, los patios que participan en el concurso se pueden visitar todos los días de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 de forma totalmente gratuita, sin que se requiera ningún tipo de reserva.

Colas de acceso a los patios de San Basilio / Luis Navarro

Óscar es uno de los más de medio centenar de controladores que se encargan de contabilizar las visitas a los patios. Por sexto año consecutivo va a ejercer este trabajo durante las dos próximas semanas y, esta edición, es la primera vez en la que le ha tocado estar al frente de Martín de Roa, 7 y Martín de Roa, 9, junto a otros dos compañeros. "El primer día suele ser tranquilo", ha expuesto, al tiempo que daba luz verde a la entrada de una quincena de personas. "Unas personas entran y otras salen de manera ordenada", ha detallado.

En este lunes de apertura los nervios están a flor de piel en el caso de la gran mayoría de los propietarios de los patios que participan en el concurso. Rosa María Collado es, junto a su padre Juan Collado, dueña y cuidadora de Martín de Roa, 7. Desde primera hora de la mañana ha estado pendiente de que no faltase nada antes de la apertura. "Tengo los nervios a flor de piel, como siempre. Abrir el patio es una tradición de mi abuela y de mis antepasados; el primer día te pones nerviosa porque quieres dejar el listón bien alto", ha relatado.

Martín de Roa, 7 es una casa de vecinos con reminiscencias del siglo XVII, dispone de un pozo -de época medieval- y lavaderos al aire libre, que son la joya de la corona de la casa. Unos elementos que, según ha indicado Rosa María es de los que más orgullo siente. Este año, además, ha informado de que ha vuelto a hacer un homenaje a su abuela Dolores y "he puesto las latas y sus fotos porque ella fue una de las que puso en marcha el concurso". "Yo quiero seguir con el legado para que no se pierda la tradición y para que no se olviden de los vecinos que han estado aquí constantemente abriendo sus puertas desinteresadamente", ha subrayado.

La cuidadora ha aludido también a la lluvia caída en los últimos días y no ha tenido reparos en asegurar que apenas les ha afectado a sus plantas.

Esperas de 15 minutos

En este primer día del Concurso de Patios, las colas para entrar en los recintos han sido de unos 15 y 20 minutos, a tenor de lo comprobado por El Día de Córdoba en esta ruta del Alcázar Viejo, epicentro de la fiesta durante las dos próximas semanas, y en el que las visitas irán a más cada día, sobre todo, el fin de semana. Unas esperas las de este lunes, además, que se han hecho livianas porque las temperaturas no han sido del todo elevadas e, incluso, en la zona de la sombra no sobraba un jersey.

Turistas en un patio de San Basilio / Luis Navarro

Donde más colas se han registrado este lunes ha sido en la calle San Basilio y allí no ha faltado a su cita Ana de Austria, una de las decanas del histórico certamen. Con medio millar de macetas en su patio del número 22 de la calle San Basilio, Ana de Austria sabe bien qué significa el primer día de apertura de su casa para que "lo vea la gente". "Vienen muchos turistas y nosotros no cobramos", ha expuesto, mientras una joven se detenía a fotografiar el escudo heráldico de la familia, que desciende de la Casa Real, en concreto, de Leopoldo de Austria.

Desde Jaén, un grupo de amigos espera su turno para acceder a esta casa patio. "Es la primera vez que venimos y lo que hemos visto hasta el momento nos ha encantado", ha asegurado María Jesús, una de las integrantes del grupo jiennense, quien no ha dejado de mostrar su asombro por "lo bien cuidadas y dispuestas que tienen las flores". En su agenda del día estaba conocer todos y cada uno de los patios que integran esta ruta en horario de mañana y luego "visitar la Mezquita-Catedral y seguir viendo los patios que nos encontremos por el camino".

Casi pegado al de Ana de Austria se encuentra el patio de San Basilio, 20, recinto que abre todo el año. Teresa Muñoz ha estado a primera hora de la mañana en este primer día de apertura y no ha mostrado sorpresa alguna por la cantidad de personas que esperaban para entrar. "El concurso empieza hoy, pero este patio está abierto todo el año y hemos tenido cola todos los días", ha asegurado.

Teresa también ha hecho referencia a las últimas lluvias registradas en Córdoba, que les ha llevado a tener hacer "pequeños arreglos y esta madrugada hemos tenido que limpiar". "La lluvia ha afectado un poquito. Tenemos muchas platas y el agua ha oxidado un poco las hojas, pero, por lo general, ha sido un agua continua", ha indicado.

Sorprendido también ha salido del patio de San Basilio, 44, sede de la asociación de Amigos de los Patios, un matrimonio procedente de Madrid, que ha extendido un par de días más su visita a Córdoba, tras sorprenderse ayer por la Batalla de las Flores, para conocer esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012. José María Ibarra ha tomado la palabra para poner de manifiesto "lo bien que huelen las flores y lo bonitas que están". "Habíamos visto imágenes por la televisión, pero nos hemos quedado maravillados", ha expuesto, al tiempo que no paraba de tomar imágenes con su móvil del patio, que fue el más premiado en el concurso en la década de los 60 y que conserva su suelo original de guijo de río.

Vista del patio de San Basilio 44 / Luis Navarro

La ruta de patios del Alcázar Viejo continúa en la calle Duartas 2, donde apenas había cola para acceder. "Ha sido un buen comienzo", ha considerado Teresa Estrada, tras visitar la casa patio de Isabel Luque, en la que hay más de 400 macetas. Se trata de uno de los patios con mayor variedad floral del concurso, que va desde las gitanillas más antiguas hasta las más exóticas variedades de plantas aromáticas.

Hasta el número 28 de la calle Postrera, en el que se encuentra el patio que bien cuida y mantiene Rafael Córdoba, también se han desplazado numerosos turistas, entre ellos, los también madrileños Pepe San Julián y su mujer Marisa, que han salido encantados de conocer este recinto, uno de los más antiguos de los que se pueden visitar en el concurso. "Me ha gustado mucho la buganvilla y que las macetas sean de color azul", ha destacado Marisa.

Novedades del certamen

Una de las principales novedades del concurso de este año es la incorporación de una nueva categoría, en este caso, la reservada para patios conventuales que son Santa Marta, 10, Agustín Moreno, 6, Plaza de San Rafael, 7, Ángel de Saavedra, 7 y Plaza de las Cañas, 3.

La otra novedad de este año es la puesta en marcha de la iniciativa del Patio Lego, que se encuentra ubicada en el Palacio de Orive, y en la que a través de 120.000 piezas se recrea un patio.

Junto a los 52 patios que participan en el concurso, también se pueden visitar de manera gratuita otra decena que no forma parte del certamen. Se trata de los siguientes: Plaza Ramón y Cajal (Patio Subdelegación de Defensa); Pompeyos, 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba); Trueque, 4 (Centro de Interpretación del Patio); Samuel de los Santos Gener, 9 (Casa Árabe); Plaza de Don Gome; Plaza de El Potro, 1; Medina y Corella, 5: Arroyo San Andrés, 2; Plaza de Jerónimo Páez (Museo Arqueológico de Córdoba); y Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal).

De los que 52 recintos que participan en el concurso: 20 son en la categoría de Arquitectura Antigua, 20 en Arquitectura Moderna, siete en la de Patios Singulares y cinco en Patios Conventuales. De todos los patios, 35 son totalmente accesibles.

Con respecto a los premios, la Mención de Honor estará reconocida con una cuantía de 4.000 euros y además habrá ocho premios en cada categoría (3.000 euros para los primeros, 2.500 para los segundos, 2.000 euros para los terceros, 1.500 euros para cuartos, quintos y sextos y 1.000 para séptimos y octavos).