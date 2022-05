La Esquina de las Flores, el estanco de Córdoba que se viste de Mayo Festivo

En la entrada a la barriada de Las Margaritas, en lo que será el inicio de la nueva avenida Santa María de Trassierra, el Estanco número 37 se viste de alegría y primavera con sus 160 macetas de flores de todos los colores. De esta manera hace honor al nombre por el que es conocido por los vecinos del barrio, La Esquina de las Flores, al tiempo que causa gran revuelo entre cordobeses y turistas, que se lo encuentran prácticamente al salir de la estación de autobuses y no dudan en sacar sus móviles o cámaras y hacerse fotos ante tan florido establecimiento.

La propietaria, Esther Domínguez, ha explicado que decorar su estanco con centenares de macetas durante el Mayo Festivo es una afición que lleva a cabo "sin idea de competir" ni de presentarse "a concurso". "Hago esto por mi barrio, porque le da una entrada bonita a un barrio residencial de gente muy trabajadora", ha expresado.

El Estanco 37 cambió de propietarios hace dos años y, desde que Esther está al frente, y como le gustan tanto las plantas, ha llenado la fachada de macetas para dar color a la barriada. Además, al no esta permitido hacer publicidad de la venta de tabaco, la propietaria ha apuntado que su forma de llamar la atención sobre su negocio es con sus flores, a las que le dedica mínimo una hora y media de su tiempo cada día, en la mañana y en la tarde.

"Según las festividades cordobesas voy cambiando las flores y la decoración de la fachada", ha incidido Esther, añadiendo que procura que "sea un estanco temático: cuando hay Cruces pongo la cruz, cuando hay Patios tengo las macetas, y por feria adorno con farolillos y decoración apropiada de esa fiesta".

Las flores que en estos días componen la fachada van desde begonias, geranios, geranios chinos, esparraguera normal, esparraguera pata de elefante o flor del poeta, a amor de hombre, surfinia, petunias, citronelas, claveles, flor del dinero, camarón (también llamado choclo), diamelas y jazmines.

"Las flores más delicadas y a las que les debo dedicar más tiempo son las de temporada, como las surfinias, las petunias y los geranios, ya que necesitan más riego y cuidados al ser más delicadas y tener tendencia al estrés hídrico", ha explicado Domínguez.

Lejos de molestar al barrio con sus macetas florales, los vecinos acogieron la idea con los "brazos abiertos", si bien también ha sufrido algún que otro robo por parte de los amigos de lo ajeno. "Los vecinos son muy agradecidos y amables y a veces reponen las macetas que me roban. Tanto cariño me tienen que hasta recogieron firmas para pedirle al Ayuntamiento que me dejasen participar en el concurso de Rejas y Balcones, pero todavía no hay una modalidad de Fachada", ha contado agradecida la propietaria.

Aunque los edificios de la esquina y el solar de detrás se derruirán para dar forma a la nueva avenida de cuatro carriles en la que se transformará la carretera de Trassierra, la propietaria ha adquirido el amplio local número 8 que se sitúa en la esquina de enfrente, en el edificio Vía Augusta, para dar continuidad a su negocio.

"Mi familia y yo vivimos en el piso que se sitúa sobre el estanco, y en el edificio de enfrente será así también; nos mudaremos con el estanco, donde a parte de la venta de los productos que se suelen vender en un estanco, añadiremos prensa y la Esquina de las Flores, en la que podré añadir más macetas de flores", ha añadido emocionada Esther Domínguez, una amante de la botánica y del Mayo Cordobés que dota de color al barrio de Las Margaritas.