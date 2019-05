La Remps instalará una mesa en la Feria para informar sobre las enfermedades raras

La Red de Madres y Padres Solidarios (Remps) volverá a instalar este año una mesa informativa sobre las enfermedades raras en el recinto ferial de El Arenal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

El presidente de la Remps, Francisco Ureña, ha resaltado que “las enfermedades raras son unas grandes desconocidas porque aunque son miles de patologías, más de 7.000 reconocidas, al ser un número reducido de personas las que padecen cada una de ellas y, además, en su gran mayoría niños, no se habla de ellas”.

Por ello, la asociación no quiere dejar pasar la oportunidad de llegar a las miles de personas que durante la Feria pasarán por El Arenal para darles a conocer estas enfermedades y la realidad de las personas que las sufren y sus familias. “La gente no sabe que la gran mayoría de estas enfermedades no tiene ni siquiera tratamiento, que son casi todas muy incapacitantes y que nos pueden tocar a cualquiera y a cualquier edad”, comenta Ureña.

Además de difundir el conocimiento sobre las enfermedades raras, la Remps quiere aprovechar su estancia en la Feria para recoger donativos con el objetivo de destinarlos íntegramente a la investigación en salud humana.

Cabe destacar que la asociación ha destinado este año casi 10.000 euros a la investigación, en concreto, a la Fundación Isabel Gemio que destina el dinero a distintos proyectos con los que colabora.

La mesa informativa de la REMPS se instala de 20:30 a 00:00 junto al coche de información que el Ayuntamiento de Córdoba instala al principio de la calle del Infierno.