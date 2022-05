¿Qué días hay colegio en la Feria de Córdoba?

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba ya ha arrancado. Por delante, quedan aún una semana completa de fiesta en El Arenal para disfrute. Unos días que, no obstante, también requieren poner en práctica la conciliación de la vida familiar y la laboral.

Y es que la feria se celebra durante una semana laboral, a pesar de que numerosos establecimientos comerciales tienen horario especial de apertura durante estos días y son muchos los que solo abren por la mañana, en su mayoría, las tiendas del pequeño comercio y alguna que otra franquicia, aunque las menos.

A todo ello se suma que hay colegio en Córdoba. No obstante, cada ayuntamiento puede solicitar a la Delegación de Educación, previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los Consejos Escolares hasta 3 días no lectivos, siempre que las fiestas locales establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.

En el caso de la capital cordobesa, los días elegidos son el jueves y el viernes de feria, es decir, el 26 y el 27 de mayo próximos, jornadas en la que no habrá clase, justo a finales de curso. Se trata de una medida que se lleva a cabo todos los años.