Guerra al botellón en la Feria de Córdoba

La Policía perseguirá el botellón dentro del recinto de El Arenal en la edición 2022 de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Así ha quedado patente en la presentación de las decisiones de la Junta Local de Seguridad celebrada para diseñar el dispositivo de la que es la última cita del Mayo Festivo Cordobés. El único lugar en el que se podrá a hacer botellón será en el Balcón del Guadalquivir.

"Hemos decidido mantener una zona de encuentro para los jóvenes en el Balcón del Guadalquivir, vallando el perímetro de la zona verde en la que se ubica el avión y los accesos al río", ha detallado el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico. El vallado es tanto para preservar esas zonas verdes y el río como para evitar que haya a accidentes o caídas al Guadalquivir. "La alternativa a un lugar controlado [el Balcón del Guadalquivir] son lugares descontrolados, con lo cual los perjuicios que serían mucho mayores", ha añadido.

Torrico ha explicado que "para asegurar la convivencia va a haber controles preventivos de DNI, los menores no pueden beber; también por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habrá controles para evitar que no se porte ningún tipo de arma blanca", ha sentenciado. Esos controles policiales no solo se llevarán a cabo durante el miércoles, día que tienen los jóvenes por costumbre llevar a cabo el macrobotellón de Feria, sino durante todos los días de la cita. En las zonas aledañas se colocarán papeleras, contenedores, habrá presencia policial y de protección civil, además de ambulancias de cruz roja. "Esos controles se determinarán en función de la afluencia de jóvenes", ha informado.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha pedido que en la medida de lo posible los jóvenes acudan a ese lugar con las bebidas en envases que no sean de cristal. "Vamos a seguir implantando esa cultura en años sucesivos para eliminar el vidrio", ha explicado. Mientras, Torrico ha adelantado que "queremos abrir una reflexión sobre si el Balcón del Guadalquivir es el lugar idóneo para esa zona reservada para los jóvenes o habría que buscar una alternativa".

Tanto Torrico como Valenzuela han insistido en que se espera una multitudinaria asistencia a esta nueva edición de la Feria después de dos años sin poder celebrarse por la pandemia, una cita cuya seguridad se verá reforzada con la presencia de 618 efectivos de la Policía Nacional y 64 agentes de tráfico de la Guardia Civil que intensificarán los controles de alcohol y droga. El Ayuntamiento baraja también la presencia de drones en el recinto para reforzar esa seguridad, así como de cámaras dentro del ferial.

"Es muy importante el control de alcohol y droga y que no se ponga al volante gente que no puede hacerlo por haber consumido; la cifra de la gente que se pone al volante con índices de alcohol y drogas en los últimos años en la Feria de Córdoba es bastante importante", ha sentenciado la subdelegada. La Guardia Civil se verá reforzada para esos controles con efectivos llegados de Peñarroya-Pueblonuevo y Lucena. "Los controles de tráfico serán muy importantes, ya que es mucha la gente de la provincia que viene a la Feria", ha añadido. Esos controles se realizarán por distintos puntos de la ciudad, sobre todo en las zonas de acceso a El Arenal.

"Queremos una Feria segura y además libre de agresiones sexistas, donde la chicas puedan estar seguras, y que los jóvenes sean responsables a la hora de consumir alcohol", ha defendido Valenzuela, quien ha recordado que ya son 20 las casetas que son punto violeta. "Todavía hay tiempo para que se sumen más casetas", ha resaltado. "Les pedimos a todos los ciudadanos que tengan algún problema que acudan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha insistido.

Torrico ha explicado además que se van a hacer actuaciones conjuntas de control de los horarios de las casetas tanto de la música como de apertura y cierre de las mismas.