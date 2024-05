Los Patios de Córdoba cierran en 2024 otra exitosa edición con más de 800.000 visitas

La Fiesta de los Patios continúa una edición más viviendo un gran momento gracias al esfuerzo diario de sus cuidadores y el impulso que supuso su declaración como Patrimonio Inmaterial por la Unesco en 2012. Un gran momento que en cifras se traduce en más de 800.000 visitas -concretamente, el balance ofrece un total de 817.829- en la edición de 2024, cifra que es inferior a la que arrojó la edición de 2023, que fue de 907.026. Pero hay que tener en cuenta que el pasado año hubo dos días menos de Fiesta de los Patios y que la media diaria es de unas 75.000, la cifra más alta de su historia. Un cierre de Fiesta en el que las masificadas colas han sido la tónica general en zonas como la de Alcázar Viejo.

La edición de 2024 pasará a la historia como aquella en la que el patio San Basilio 44 se hizo merecedor de la mención de honor, el máximo galardón del concurso municipal. Un premio –dotado con 4.000 euros– que el jurado puede dejar desierto si considera que ninguno de los recintos luce la espectacularidad requerida para ello, una espectacularidad mezclada con un importante palmarés, como atesora ese recinto que es la sede de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, colectivo dueño de esta casa-patio de Alcázar Viejo que este año cumple su medio siglo de vida.

La construcción de grandes bloques de pisos puso en riesgo la supervivencia de las casas tradicionales de la zona en la que la vida se hacía alrededor de un patio y eso fue el germen de la actual asociación, "que no se perdieran los patios", según detalló su presidente, Miguel Ángel Roldán. Para preservar la pervivencia de estas casas, siete personas que vivían en San Basilio fundaron la asociación y decidieron comprar el mayor número posible de patios pero "el boom inmobiliario hizo que sólo les diera tiempo a comprar dos", que "aunque los adquirieron los siete con su patrimonio y los pusieron a nombre de la asociación". Esos dos son los de San Basilio 44 -conocido como el Patio de la Escalera- y Siete Revueltas 1 -conocido como la Casa de las Campanas-.

El recinto se ha presentado este año particularmente espectacular gracias al genio de su cuidador, Teo Rueda, con composiciones de plantas donde juega con figuras simétricas -como una pared de macetas coronada con espinas de Cristo- y otras asimétrica, como en el caso de las masas de colores rojo a un lado y blanco al otro a ambos lados de la emblemática escalera central del patio, con golpes de color sobre el color, empleando puntos de flores amarillas en la impresionante galería superior sobre la escalera. San Basilio 44 ya recibió en este siglo la mención de honor en 2015.

Mientras, los primeros premios han sido para Tinte 9 -patio del barrio de Santiago-, en la categoría de Arquitectura Antigua; Pastora 2 -patio del barrio de San Lorenzo-, en la de Arquitectura Moderna; y Marroquíes 6 -patio del barrio de Santa Marina-, en la categoría de Patio Singular. Cabe destacar que Pastora 2 ya obtuvo la mención de honor en 2023 y que Tinte 9 también consiguió el primer premio en esa edición.

Como ya ocurriera en la edición de 2023, en esta edición de 2024 ha vuelto a ponerse de manifiesto que el intento del Ayuntamiento por conseguir el relevo generacional en la Fiesta es un propósito a continuar trabajando. El premio de 800 euros reservado para el Mejor Patio Joven se ha quedado desierto pues “no ha habido candidatos”. Para su concesión deberían participar un mínimo de tres patios. El único patio regentado por una persona menor de 35 años del que se tiene registro y que ha participado en los últimos concursos es el de Santiago Hernández, el del número 13 de la calle Zarco.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas, el colectivo que aglutina a la mayor parte de cuidadores y propietarios de los patios cordobeses y quien es el propietario y cuidador de Pastora 2, Rafael Barón, ya insistió al inicio de la Fiesta de los Patios 2024 en que esperaba que la gente pudiera disfrutar de Pastora 2 y del resto de los recintos que se han podido visitar desde el 2 al 12 de mayo "con la ilusión de que siga siendo una fiesta importante para la ciudad, como lo es, y para que los cordobeses se den cuenta de que como no la cuidemos la vamos a perder, lo que sería, la verdad, una pena. Hay que buscar una solución para que no ocurra, porque si no, iremos echando de menos a los patios que ya no participan en la Fiesta hasta que al final no quedemos casi ninguno".

Respecto a la edición de 2024, Barón ha destacado que esta Fiesta multitudinaria, de cerca de un millón de visitas a los recintos, se ha desarrollado sin incidencias. "Las incidencias, las de siempre, alguna maceta rota, algún tiesto caído, alguna flor estropeada, pero eso son pequeñas heridas de la batalla en la que luchamos todos los años", apunta. "Este año nos ha visitado muchísima más gente, no sabemos si ha sido porque al ser menos días de Fiesta de los Patios la gente coincidido en masa, por lo que lo que está claro es que, según los datos del Ayuntamiento, cada día de Patios ha habido más visitas que en el año anterior", incide.

El presidente de Claveles y Gitanillas ha explicado igualmente que este año han visitado los Patios más gente de fuera de España que en 2023, "y muchísimas personas de Sudamérica que han venido desde sus países a Córdoba solo para visitar los Patios". Barón ha explicado asimismo que se han producido dos robos de dos árboles en dos patios, "aparte de las pintadas que han aparecido en patios". "Los propietarios y cuidadores están contentos de cómo se ha desarrollado esta edición", destaca.

Respecto al futuro de la Fiesta de los Patios, el presidente del colectivo que agrupa a la mayoría de cuidadores y propietarios defiende que "vamos a tener una asamblea para tratar el tema ya que cada vez es más costoso montar y mantener el patio, el precio de las plantas ha subido muchísimo en los dos últimos años, tenemos plagas que no hay manera erradicar, te tienes que gastar mucho más en productor químicos para fumigar, las altas temperaturas traen consigo que tengamos que regar mucho más las plantas y trabajar mucho más en el patio y, aunque consigas un premio en el concurso municipal, ya llega un momento en el que mantener un patio no es rentable", insiste. "Los propietarios y cuidadores tenemos que sentarnos a hablar del asunto, valorar todo ello y exponérselo al Ayuntamiento, que tendrá que buscar una fórmula de financiación y, si ellos no pueden, que las empresas que se benefician de la Fiesta de los Patios aporten algo", defiende.

Barón añade que "tenemos que buscar una fórmula que mantenga la Fiesta de los Patios en las mismas condiciones, sin perder calidad y además tenemos que buscar una vía para el relevo generacional, eso es algo que no se nos puede olvidar; el año que viene habrá un patio menos porque lo han vendido y no sabemos si se incorporará alguno o se dará de baja alguno más. Se trata de temas a los que tenemos que buscarle soluciones", puntualiza.