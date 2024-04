‘El Día’ reivindica la importancia de los cuidadores en su XX Guía de los Patios de Córdoba

Un año más, y ya van 20, El Día de Córdoba publica este domingo su Guía de Patios, un trabajo elaborado para difundir en toda Andalucía y también fuera de ella hasta el mínimo detalle de la que es una de las señas de identidad de Córdoba, la cita por excelencia del Mayo Festivo cordobés. Una publicación que recoge la historia, curiosidades y todo lo que hace singulares a cada uno de los recintos que se pueden visitar entre los próximos 2 y 12 de mayo. Y, sobre todo, presenta y destaca a los cuidadores de estos recintos, en un homenaje al trabajo diario que hacen para dar forma a uno de los cuatro Patrimonios de la Humanidad que tiene la ciudad.

La XX edición de la Guía fue presentada este jueves en un patio, en el Palacio de Viana, en un acto que se ha convertido en una cita más del calendario del Mayo Festivo, con la presencia de numerosas autoridades y representantes de distintos ámbitos de la ciudad, sin olvidar las figuras más importantes y que le dan vida a esta fiesta: los cuidadores de los Patios. Al cumplirse el vigésimo aniversario de la publicación, El Día ha puesto en marcha precisamente unos premios con los quiere reconocer a las personas, colectivos e instituciones que año tras año hacen posible que la Fiesta de los Patios sea una realidad, aquellos que la han elevado a la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, galardones que se entregaron durante la gala.

Los premiados en la primera edición de Patios al Día fueron el periodista y escritor Francisco Solano Márquez, en la categoría de Amor a los Patios; el Palacio de Viana de la Fundación Cajasur, en la de Empresa o entidad colaboradora en el esplendor de los Patios -galardón que recogió el director de la Fundación, Leopoldo Izquierdo-; Nacho Álvarez y Carmen Ibáñez (del patio de San Basilio, 14), en la de Relevo generacional e incorporación a la fiesta de los Patios; y Ana Muñoz Fimia (del patio de Tinte, 9), en la categoría de A toda una vida. También hubo un reconocimiento a la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, por sus primeros 50 años de vida.

El acto lo abrió la directora de El Día de Córdoba, Raquel Montenegro, quien insistió en que "en 2004 nos embarcamos en una apuesta que consideramos necesaria, la de editar una publicación que recogiera los datos básicos para ayudar al visitante de los Patios a conocerlos mejor y a descubrir el verdadero valor de los Patios, el valor de la convivencia en ellos de generación tras generación, algo que le ha dado a los Patios la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, valor que recogemos en esta Guía". La directora resaltó la apuesta editorial que hacen El Día y el Grupo Joly -representado por su director general, Tomás Valiente- por la difusión de la Fiesta de los Patios con esta Guía, la decana de Córdoba.

Montenegro destacó que en el manual se recogen "en muchas ocasiones" el testimonio de muchos de los cuidadores de los Patios, "que nos cuentan sus vivencias, su planta favorita, sus rincones, historias familiares...ese valor humano que acompaña a la información histórica de cada recinto, a su arquitectura, a esa belleza que sorprende a todo el mundo y que enamora". La directora de El Día quiso ensalzar las figuras de los cuidadores y propietarios, de quienes defendió que "son el alma de esta Fiesta, son las personas que con su generosidad la hacen posible, abriendo lo más íntimo de sus casas, por eso hemos querido este año crear los premios Patios al Día, con los que reconocemos la labor que hacen durante todo el año, así como a entidades que colaboran con los Patios". Igualmente, reconoció el apoyo de las empresas colaboradoras de la Guía y de sus patrocinadores, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

Tras ella tomó la palabra el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien también reconoció el trabajo de los cuidadores y propietarios de los Patios, "a los que durante 23 años El Día de Córdoba ha sabido interpretar. Ellos y ellas son el Alma de los Patios y los Patios sin alma no tienen ni sentido ni, por supuesto, el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ellos y ellas representan el sacrificio callado y discreto del mantenimiento en el tiempo de los Patios; a ellos y a ellas es a quienes tenemos que cuidar y proteger, porque sin ellos y sin ellas no tienen ningún sentido los Patios de Córdoba".

Fuentes añadió que los Patios de Córdoba son un éxito en la actualidad, "y no debemos morir de éxito, sino intentar transformar esta Fiesta, intentar evolucionar y mejorarla, porque en ello nos va el Mayo Cordobés". "Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Córdoba y desde la Diputación Provincial haremos muy bien, porque es nuestro deber, seguir defendiendo, apoyando y cuidando de los cuidadores y de los propietarios, porque en ello nos va el patrimonio y también la esencia de un pueblo, de una ciudad y de una provincia que se lo merece todo", concluyó.

A continuación fue el turno del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, quien destacó que la XX Guía de Patios de Córdoba se haya ampliado a la provincia. "Siempre he defendido la importancia de la provincia, de cómo la capital se tiene que conectar con su provincia y cómo la provincia se tiene que conectar con la capital; por eso os tenemos que agradecer que hayáis puesto en valor en la Guía esos patios, esas rejas y esos rincones típicos de la provincia de Córdoba y toda la cultura y la tradición que esconden", insistió.

Villamandos recordó unas palabras pronunciadas por Manuel Díaz El Cordobés el pasado martes en su pregón del Mayo Festivo Cordobés, "unas palabras con las que estamos todos de acuerdo, que el quinto mes del año no se llama mayo, sino que se llama Córdoba, un mayo al que contribuyen esos propietarios y cuidadores que nos abren sus Patios con tanta generosidad; unos Patios que son tradición y que son sostenibilidad". El consejero coincidió con el presidente de la Diputación en que "tenemos que seguir cuidando y mimando a los cuidadores y propietarios, que contribuyen de una forma esencial y fundamental al desarrollo de nuestros Patios, porque es nuestra identidad, una suma de culturas a lo largo de los siglos que en los Patios se refleja de una manera tan evidente, identidad que no tenemos que perder y a lo que no tenemos que renunciar nunca".

Cerró el turno de intervenciones la en esos momentos alcaldesa accidental, Blanca Torrent, quien defendió que "hablar de Córdoba, como habla esta guía, es hablar de olores, de colores y de sensaciones, todo ello reunido en torno a paredes encaladas que encierran un sentimiento muy nuestro, cuidado con mimo de generación en generación". Para añadir que el nombre de Córdoba está unido indisolublemente a los Patios, "que son, sin duda, una de nuestras principales señas de identidad, una muestra popular del sentir y de la forma de vivir esta ciudad".

Torrent destacó que los Patios son una festividad que se ha convertido en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad "gracias al patrimonio humano, a esas personas que llevan toda la vida cuidando estos recintos y abriendo las puertas de sus casas para que todos disfrutemos de ellas". Insistiendo que el recorrido por cada patio se hace único, "reflejo de esa esencia de quienes lo habitan y de quienes lo visitan, un viaje emocional y sentimental que desde El Día plasmáis en la Guía de los Patios, porque divulgar la historia de los Patios es tan importante como ponerlos en valor", defendió. Finalmente también defendió que el Ayuntamiento tiene la obligación de cuidar y defender "esta cita, la de los Patios, que es Patrimonio Mundial e inspirar a las nuevas generaciones a continuarla".

El acto estuvo amenizado musicalmente por la guitarrista de flamenco Teresa Jiménez, conocida como Teresa Guitar por su perfil en redes sociales, en las que difunde su arte al tiempo que forma a alumnos de medio mundo. Finalizó con un coctel con el apoyo de Covap y Bodegas Robles.

La Guía de Patios

El manual, con 180 páginas, es el más completo de los que ha publicado hasta el momento El Día, incluyendo parte del mismo también todo tipo de detalles sobre el Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba, que organiza la Diputación Provincial, además de citas como las Fiestas Aracelitanas de Lucena, las Calles en Flor de Cañete de las Torres o los Patios de Bodega de Montilla.

Se podrá conseguir junto con el periódico de forma gratuita el próximo domingo 28 de abril y se podrá consultar en la web www.eldiadecordoba.es a partir del 1 de mayo. Esta escrito, como cada año, por el periodista Francisco Javier Cantador, "una de las personas que mejor conoce los Patios y a sus cuidadores", según defendió la directora. Se trata de un manual traducido al inglés, para facilitar la visita a los recintos a los turistas de fuera de España. Además, el documento no sólo incluye la cita con estos lugares llenos de vida durante el Mayo Festivo, sino también otras alternativas para poder disfrutar de ellos fuera de su temporada natural, así como destaca lugares de interés en en los barrios por los que se distribuyen los Patios.

La Guía de Patios de El Día captura la esencia de cada uno de los recintos, esencia que viene enriquecida en forma de texto con detalles destacados por los propios cuidadores y propietarios, además de incluir los premios más importantes que cada uno de los recintos ha conseguido en el concurso municipal. Se trata de 180 páginas en las que se recoge tanto los Patios que participan en el concurso, como los que se pueden visitar fuera e concurso, parte de su historia, curiosidades...

Quien visite los recintos con esta guía en la mano podrá sentirlos más cercanos y tendrá claro a quién debe dirigirse –incluye fotografías de los cuidadores y propietarios– para ahondar más en la historia y en los detalles de estos inmuebles que son santo y seña de Córdoba y del espíritu de convivencia de los cordobeses.

En la Guía, los Patios se estructuran según las seis rutas que ha diseñado el Ayuntamiento. No faltan dentro de los itinerarios esos patios tanto institucionales como clásicos que también se pueden visitar fuera de concurso durante la Fiesta. De esta forma, la Guía de El Día se convierte en algo más que un manual, es también una especie de prólogo que proporciona una información necesaria para adentrarse en la aventura de conocer aún mejor los Patios y a quienes los hacen posible.