El alcalde de Córdoba descarta organizar una Feria de Mayo alternativa

Ni Feria de Mayo alternativa, ni nada que se lo parezca. Córdoba no va a celebrar una Feria de Mayo de día ni en el centro ni en los barrios. Es el anuncio que ha hecho el alcalde de Córdoba, José María Bellido, después de que desde Hostecor propusiera su celebración en los bares. La patronal cordobesa abogó por un modelo parecido al de Sevilla, en la que se van decorar calles y terrazas del 21 al 25 de abril.

Sin embargo, esa medida ya ha sido descartada por el Ayuntamiento de la capital y su primer edil ha descartado cualquier opción. "No habrá engalanamiento de calles ni tampoco dinamización", ha subrayado y ha incidido en que, por tanto, "no habrá ni Feria de día en el centro ni en los barrios".

Eso si, ha explicado también que los bares y restaurantes, siempre que cumplan las medidas de control establecidas, pueden hacerlo.

No obstante, Bellido ha dejado abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con los feriantes a lo largo del mes de mayo "siempre que pueda haber algún control" y que las atracciones se instalaran en el recinto de El Arenal, ya que este sería el segundo año en el que estos trabajadores no pueden llevar a cabo su labor, si bien, no ha avanzado ningún dato más.

Bellido ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de una exposición en el Hospital Reina Sofía de Córdoba a la que también ha acudido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha anotado que en el caso de la celebración de ferias "hay que buscar el equilibrio sanitario". "Las normas son para cumplirlas", ha anotado.