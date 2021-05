Córdoba "hará todo lo posible" para que no haya 'macrobotellón' en El Arenal

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado que "se va a hacer todo lo posible" para que no haya macrobotellón en los días que coincidirían con la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la última semana de mayo.

El regidor ha explicado que se habla con los agentes de la Policía Local para que "estén especialmente atentos a que eso no se produzca".

Así, para el jefe de Policía Local, Antonio Serrano, como para él y el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, "el principal objetivo es que no se produzca ese macrobotellón en el entorno de El Arenal", ha insistido el alcalde. Se trata una cita, la del macrobellón, que cada miércoles de Feria reúne a miles de jóvenes, si bien, el resto de días también hay numerosas concentraciones para beber junto al río Guadalquivir.

Al respecto, ha aclarado que no habrá ningún tipo de espacio adaptado, después de que "siempre está prohibido, pero otros años, cuando no había pandemia sanitaria, se optaba por ordenarlo, en vez de rechazarlo, y actuar con sentido común", si bien ha remarcado que "este año eso no puede ser".