Con aplausos, vítores y saltos celebraron en Ciudadanos su triunfo en las elecciones municipales. Un éxito que viene dado por la subida de dos a cinco concejales (a falta del voto por correo y las posibles impugnaciones de mesas electorales, ya que la horquilla del quinto es estrecha) en el Ayuntamiento de Córdoba, lo que refleja que “los cordobeses han votado un cambio ilusionante y esperanzador”, señaló la número uno del partido, Isabel Albás, cuya intervención se hizo esperar hasta pasada la 01:00 de la madrugada.

“Los cordobeses pueden mirar ya a Córdoba de otra forma diferente, vamos a llenar de ilusión y oportunidades toda la ciudad, vamos a hacer un trabajo sensato” porque “somos gestores y vamos a marcar la diferencia en Córdoba, porque Córdoba tiene infinitas posibilidades” y Cs va a apostar por ellas.

En ese sentido indicó que “como adoramos, queremos y estamos enamorados de Córdoba garantizo a todos los cordobeses que esta legislatura va a ser próspera; vamos a llevar a cabo un gobierno sensato, que mire al futuro, vamos a blindar Córdoba a una generación vista para que los jóvenes se puedan quedar en nuestra ciudad y no tengan que irse como se han tenido que ir ahora”.

La formación se convierte en la tercera fuerza política de la capital, por encima de IU

Albás llamó en varias ocasiones al “gobierno del cambio” y aseveró que “vamos a gobernar en Córdoba, con lo cual los cordobeses van a salir más que beneficiados de toda esta situación”.

En su discurso aseguró que su partido va a tener “las puertas abiertas” a todos los ciudadanos que necesiten que solucionemos sus problemas y que van a “poner a Córdoba donde tiene que estar, que es en el centro de las políticas”.

A mitad del recuento la formación naranja llegó a obtener su quinto concejal, aunque un poco más avanzada la noche lo perdió para recuperarlo ya casi al 90% del escrutinio.

Entonces todo fueron abrazos, risas y gritos de alegría ya que el partido se ha convertido en la tercera fuerza política en la capital, superando a IU y siendo un punto clave en los posibles pactos de gobierno, algo de lo que la número uno no habló anoche porque “lo primero es disfrutar de los magníficos resultados y luego seguiremos trabajando”.

Durante estos cuatro años Isabel Albás estará acompañada por David Dorado, Eva María Timoteo, Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez. “Una de nuestras virtudes es que trabajamos en equipo y eso hace que consigamos los mejores resultados”, puntualizó.

Por su parte, el diputado en el Congreso por Cs, Marcial Gómez, manifestó que “somos un partido político que quiere trabajar y que quiere representar a todos los cordobeses sin excepción. Vamos a estar en las instituciones luchando por los intereses de todos los cordobeses”.

“Seguimos creciendo, una vez más se demuestra que cuando se ponen las urnas en la provincia, Cs crece y sigue mejorando sus resultados electorales”, apuntó Gómez.

El diputado agregó que “una vez más se demuestra que Córdoba quiere romper la política de bloques y que vamos a encarar el futuro de la mano de un partido liberal, moderado, de centro y que apuesta por un futuro lleno de esperanza y posibilidades”.

La subida de Cs ha sido considerable: de los 12.792 votos obtenidos en las elecciones de 2015 (el 8,62%) ha pasado a 22.094 (15,08%), casi 10.000 más. Esto se traduce en que el partido liderado por Albert Rivera se ha convertido en la tercera fuerza política.

Por último, Albás dio las gracias a los medios de comunicación y también a los miembros de su candidatura, “29 personas implicadas, comprometidas, trabajadoras, generosas, sonrientes, amables... Los adjetivos que pueda decir en positivo son infinitos”. Y no se olvidó de su familia, que durante estos días de campaña la ha ayudado: “Yo no estaría aquí si no fuera por mi marido y por mis hijos, que han tenido bastante paciencia”, manifestó.

Por último, se acordó de los más de 20.000 cordobeses que han depositado su confianza en Cs porque cada vez que se abren las urnas Cs crece de una forma consolidada” porque “somos un proyecto de futuro”.