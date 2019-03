La Ejecutiva del PSOE propone una lista a las municipales que acentúa aún más la división

Sin acuerdo. Así se llegó ayer a la votación en la Ejecutiva Provincial del PSOE de la candidatura para las municipales que encabezará Isabel Ambrosio. La razón, como se preveía, las personas que forman parte de la plancha, que no son todas del agrado de la alcaldesa.

Al final, la dirección hizo valer su fuerza y se aprobó la lista propuesta por la Ejecutiva con tres votos en contra y con una división clara entre quienes respaldan a Ambrosio y los que ven razonable los defendido por el secretario general provincial, Antonio Ruiz, que no cedió a la petición de la regidora de que ella eligiera a la totalidad de la candidatura.

Precisamente, ése es uno de los argumentos esgrimidos por los afines a Isabel Ambrosio, en el sentido de que apuntan que todos los candidatos en cualquier municipio deciden quiénes le acompañan en la plancha.

La postura de la dirección provincial es que, efectivamente, cada alcaldable propone a unas personas, pero que son los órganos del partido a nivel municipal los que ratifican después, o no, esa candidatura. En el caso de Córdoba, al no haber ejecutiva local, son ocho las agrupaciones existentes y la dirección provincial socialista no ha querido dar el visto bueno al planteamiento de Ambrosio “porque se quedaban fuera cuatro de las ocho agrupaciones”.

En cualquier caso, el conflicto está servido y con las miras puestas en lo que decida el Comité Federal del PSOE el fin de semana, si bien antes de esa cita debe pronunciarse el Comité de Listas. Así, si la propia candidata o alguna de las agrupaciones –algo que están estudiando– deciden presentar un recurso, existe la posibilidad de que se cambien o alteren los miembros de la candidatura, al igual que con las listas al Congreso y el Senado.

En cuanto a los nombres, destaca la presencia de dos ex altos cargos de la Junta, como Manuel Torralbo e Isabel Baena, a los que se unen el ex dirigente vecinal José Rojas (como independiente), Carmen González, que repite, y Joaquín Dobladez. Del actual equipo de la regidora también se mantiene Antonio Rojas en número 8.

En cualquier caso, el PSOE informó ayer de que la candidatura propuesta “aúna los planteamientos de Ambrosio y lo refrendado por las ocho asambleas de distrito de la capital de cara a configurar un equipo de gobierno cohesionado y solvente que consiga el apoyo mayoritario en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo”.

Añadieron que entre los 15 primeros de la candidatura aprobada por la Ejecutiva Provincial, 11 de ellos corresponden a los nombres propuestos por la alcaldesa, lo que supone el 73,3%, mientras que sólo cuatro, el 26,6%, son los incluidos por la Ejecutiva Provincial “y que corresponden a las personas más votadas en las asambleas de distrito”.

Las personas con el mayor respaldo de la militancia ocuparían los puestos 5, 7, 8 y 12 y de esta manera la candidatura incluye a representantes de las ocho agrupaciones de distrito en los primeros puestos de la misma.

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba considera que la propuesta está integrada “por los mejores hombres y mujeres que defenderán, por encima de todo, los intereses de los cordobeses y que conseguirán el apoyo mayoritario de la ciudadanía para seguir trabajando en el proyecto socialista centrado en las personas”.