Juanma Moreno se compromete en Puente Genil a "acelerar los plazos" para hacer realidad la Autovía del Olivar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este martes 2 de mayo una visita a Puente Genil en la que ha apoyado la candidatura de Sergio Velasco a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Moreno se ha dado un auténtico baño de masas, realizando un recorrido por la Matallana, arteria principal de la localidad, en la que ha conversado con los vecinos tomando el pulso a sus inquietudes y necesidades.

En su comparecencia, el presidente andaluz ha comentado que ha sido “un placer visitar Puente Genil, para estar con Sergio y con un equipo muy completo, cargado de experiencia, juventud e ilusión”. “Creo que ha llegado el momento de que una parte de Andalucía, la de más interior, tenga la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades, en el sector industrial, agroindustrial y turístico”.

“Son muchas las capacidades que tienen nuestros municipios, muchos de ellos históricos, como es el caso de Puente Genil, a los que no se les ha sacado todas las posibilidades en términos económicos y sociales, y por eso queremos que esa transformación que estamos haciendo en Andalucía, llegue a esos rincones y que encontremos cómplices en los alcaldes y alcaldesas de estos municipios para remar en la misma dirección y que el cambio no sólo lo hagamos desde arriba, sino también desde abajo, desde todos y cada uno de los municipios que hay en nuestra tierra”, ha afirmado, recalcando que “ese objetivo sólo se puede alcanzar con alcaldes y alcaldesas que tienen ilusión y ambición por su tierra, algo que nos debe mover a ser mejores y más competitivos”.

No obstante, el presidente de la Junta ha dicho que entre sus principales preocupaciones actuales está la que tiene que ver con el agua, un asunto que “preocupa mucho en Puente Genil”. “Hoy hemos conocido que Andalucía es la comunidad en la que menos invierte el Estado y Andalucía, que es la tercera locomotora de España, tras Madrid y Cataluña, y que es la más poblada y la que más lealtad institucional practica, se merece una fuerte inversión por parte del Estado, gobierne quien gobierne”.

“El agua es vida, turismo, industria y, aunque las competencias son de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sí tenemos que trabajar entre todos para solucionar los problemas que tenemos sobre la mesa para paliar una sequía que, si sigue, va a causar estragos en nuestra economía”, ha recordado.

En clave más local, y preguntado por la situación de la Autovía del Olivar, Moreno ha señalado que su deseo es que las obras del tramo Estepa-Lucena entren en carga “lo antes posible”. “Estamos trabajando en todos los proyectos y siempre hay que ser claro: no tenemos recursos para todo y todo no se puede hacer a la vez. Pero también hemos calificado este proyecto como emblemático y además necesario como gran corredor de progreso, y por tanto vamos a acelerar todos los plazos posibles para que, cuanto antes, entre todos, podamos hacer de ella una realidad”, ha añadido.

También, y sobre las quejas de la plataforma sanitaria por el deterioro de la Sanidad, Juanma Moreno ha puntualizado que “este no es un problema de recursos, porque hemos puesto más dinero que ninguna otra administración en la Sanidad, pero tenemos un problemón con el tema de los especialistas, un problema común a toda España, donde hay pocos profesionales, donde nos faltan más médicos internos residentes, y donde además, los poquitos que hay, quieren elegir normalmente destino en las capitales y no en las zonas de interior, a pesar de que les ponemos un plus y complementos”. “Esperemos que en esta nueva hornada de nuevos profesionales que ahora se incorporan, podamos incorporar nuevos especialistas a las zonas de interior, que es donde lógicamente siempre es más difícil”, ha asegurado.

Por último, en el plano electoral, Moreno ha indicado que “estamos ante una oportunidad única, ya que había ciudadanos que tenían un cierto temor o desconfianza ante la opción política que yo represento, que es el PP andaluz, y creo que ese miedo ya se les ha quitado. El cambio nunca es malo, la alternancia siempre es buena, genera ilusión, ganas y ambición como estamos demostrando desde el Gobierno andaluz, y sentido de eficiencia en la gestión, con nuestras luces y nuestras sombras”.

“Los vecinos de Puente Genil ya optaron por nuestra opción política hace menos de un año, y les pido que se vuelva a repetir en las elecciones del 28 de mayo, porque sería alinear Ayuntamiento y comunidad autónoma en un mismo sentido, y creo que llegaríamos más lejos y más rápido si eso lo consiguiéramos”, ha concluido.