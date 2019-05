–¿Cómo llega a la política?

–Me afilié a Vox al mes de crearse porque tenía la inquietud de entrar en un partido, echar una mano y no había una opción que me satisfaciera. Tenía un manifiesto fundacional con unos puntos muy claros que me atraían. He ocupado varios cargos, he sido presidente, responsable de comunicación, de redes sociales... y actualmente soy vicepresidente. He tenido la suerte y la fortuna de que mis compañeros me han ayudado a dar el paso y en Madrid han estado de acuerdo en que encabece la candidatura.

–¿Cuáles son las perspectivas de Vox para estas elecciones?

–Son buenas. De las andaluzas a las generales hemos subido 10.000 votos en Córdoba capital y eso nos da un número aproximado de entre cinco y seis concejales. Todo el mundo nos dice que las municipales son otra cosa, pero esa misma gente nos decía que no íbamos a sacar parlamentario ni diputado. Es verdad que las municipales son otra cosa, pero nosotros seguimos estando en la calle y la gente que se acerca nos dice que confía en nosotros.

–¿Cree que le beneficia el tirón que el partido ha tenido en las elecciones generales?

–Sí. Vox es algo más que un partido, es un movimiento social que aglutina a gente que viene de muchos sitios, no solo de la derecha, que está descontenta, que no confía en otras opciones. Además nuestro mensaje no ha variado nada y la gente confía en eso. No hemos variado ni una coma por tener más votos, caer más simpático o hacerle menos daño a nadie.

–Hablando de movimiento social, muchos han comparado el efecto Vox con el 15M.

–No había oído esa comparación. Pero no somos estrictamente un partido, somos más un movimiento de carácter nacional, nuestra idea de lo que tiene ser España es muy clara y en base a esa idea definimos lo que tiene que ser Córdoba. Se puede decir que somos un movimiento, pero la comparación queda ahí.

–¿Están dispuestos a pactar para formar parte del gobierno?

–Cuando se sepan los resultados tendremos que ver si somos parte del cambio o no. Y si otros partidos quieren ser parte de ese cambio, porque si hay que pactar nosotros tendremos que pactar con ellos y ellos con nosotros.

–¿Cuáles cree que son los problemas que más preocupan a los cordobeses?

–Creo que hay una falta de confianza que nace de la política y se extiende a todos los ámbitos. La sensación es que es una ciudad en la que nunca pasa nada. No hay grandes reformas, ni empresas que vengan a invertir, o estructuras, no hay grandes cambios en nada. Es consecuencia de la gestión del actual gobierno y del estado de la Gerencia. Nos han sumido a todos en una oscuridad y ha cundido el desánimo. Lo que queremos es recuperar el ánimo de la gente y decirle que es una ciudad en la que se puede invertir y creer, que es rica y variada en su oferta y que se puede vivir perfectamente en ella.

–¿Cuáles son las principales líneas de su programa electoral?

–Tenemos tres grandes grupos. La Córdoba emprendedora, acciones dedicadas a los agentes que generan el bien más escaso que es el empleo, bajada de impuesto, simplificación de trámites, generación de empresas. La Córdoba de las personas, nos enfocamos en asuntos sociales, o en mejoras del transporte. Y La Córdoba de la luz, mejorar la luminosidad de las calles, de los monumentos y arrojar, de forma metafórica, luz a la vida de las personas.

–¿Incluyen medidas en materia de memoria histórica?

–Estamos en contra de leyes que abogan por la confrontación. España tiene una historia muy rica y muy variada. La historia fue la que fue y no la vamos a cambiar por cambiar un nombre. Hay asuntos más importantes que cambiar placas o nombres. Obviamente las personas tienen derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos, pero no es prioritario el cambio de nombres de calles.

–¿Y contra la violencia de género?

–De sobra es conocido que a nivel nacional queremos derogar la ley de violencia de género porque divide y no es realmente efectiva a la hora de erradicar ese tipo de violencia. Creemos que la violencia no tiene género, la violencia es violencia, y presentamos una serie de medidas de violencia intrafamiliar (a nivel nacional) para que se proteja a todas las personas que están dentro de la familia, sean hombres o mujeres.

–¿Considera a Vox un partido de ultraderecha?

–No, pero no perdemos mucho tiempo en desmentirlo porque cualquiera que conoce nuestro programa sabe que no tenemos nada que ver con eso. La gente que nos llama ultraderecha y otras cosas aún peores creo que carece de argumentos. Pero para nada, no somos un partido de ultraderecha.