El último paso que se ha dado para la reforma del antiguo campo de fútbol de San Eulogio, en el Campo de la Verdad, ha sido la firma entre el Ayuntamiento, Cajasur y Grucal. El estadio lleva en estado de abandono desde hace años y los vecinos reclaman una solución. El objetivo es que Grucal lo reforme y que después Cajasur, dueño del espacio, lo ceda al Ayuntamiento.

PP

El PP denuncia que San Eulogio contaba con un proyecto “que paralizó el actual de gobierno” y que consistía en impulsar una instalación deportiva desde Vimcorsa. “Han pasado cuatro años y no se ha hecho absolutamente nada. Ningún avance”, denuncian los populares. Con ello, el PP se compromete a impulsar ese proyecto público que frenaron PSOE e IU. “El objetivo es adecentar esta instalación deportiva lo antes posible, para que los clubes que hacen uso de ella tengan unas mejores condiciones para la práctica deportiva”, aseguran desde el PP.

PSOE

El PSOE asegura que si la empresa Grucal S. A. no se hace cargo del estadio de San Eulogio –en el plazo establecido en el protocolo que se ha firmado–, se compromete a negociar con Cajasur la cesión de este espacio al Ayuntamiento y a financiar con fondos públicos su remodelación. Los socialistas defienden que, en el actual mandato, es la primera vez que hay un documento firmado con un compromiso sobre San Eulogio. Por eso, el PSOE afirma que “los vecinos pueden estar seguros de que, si la parte privada no hace la remodelación, el Ayuntamiento la hará con una mayoría progresista”. “Nunca hemos renunciado a que el Ayuntamiento se haga cargo de San Eulogio”, añaden los socialistas, que justifican que se optó por la colaboración público-privada “al tratarse de una instalación que es propiedad de un particular”, en este caso Cajasur, y ante “el interés de otro particular, Grucal S. A., de hacer la remodelación y ceder la gestión deportiva al Ayuntamiento”.

IU

IU se ha comprometido a que el Distrito Sur tenga los equipamientos deportivos “que se merece”. Para ello, ha hablado de construir una piscina cubierta y un gimnasio en el antiguo Pabellón de la Juventud. Otro de los compromisos de IU es remodelar el campo de fútbol de la calle Marbella, así como impulsar el protocolo de intenciones que la propiedad y una empresa privada han firmado para que el Campo de la Verdad y el Distrito Sur cuente con unas instalaciones “dignas” en San Eulogio.

Ciudadanos

Ciudadanos afirma que “tiene un compromiso total y absoluto” con el campo de futbol de San Eulogio y con la Asociación Puente Romano. La formación naranja pretende elaborar el “Plan Deportivo Sur” dentro de la ciudad que tenga como único fin “que se materialicen los equipamientos deportivos”. Hablan, en este caso, del antiguo estadio de San Eulogio, pero también del antiguo Polideportivo de la Juventud y el campo de fútbol de la calle Marbella. “Estas son reivindicaciones vecinales muy antiguas que los vecinos llevan esperando mucho tiempo”, recuerda Ciudadanos. Para la formación naranja, “Córdoba tiene la obligación de devolver a los vecinos del Distrito Sur tantos años de desigualdad en esta materia de instalaciones deportivas”.

Podemos

Podemos afirma que quiere que “los vecinos y las vecinas del Campo de la Verdad tengan acceso a unas instalaciones deportivas dignas”. Esto, detallan, “sin especulaciones comerciales electoralistas que, en la práctica, no impiden la conversión del Distrito Sur en el aparcamiento de los grandes eventos de la ciudad”. La formación morada recuerda que el tejido vecinal “lleva décadas demandando una solución” al no disponer de instalaciones (nombran, además del San Eulogio, al Pabellón de la Juventud) “para desarrollar una vida deportiva y saludable”. Por eso, entienden que ahora se da “la oportunidad de poner fin a esa dejadez poniéndonos manos a la obra en el Distrito Sur”.

Vox

Vox considera que San Eulogio “es algo ajeno al Ayuntamiento, es propiedad privada y debe ser su dueño el que decida qué hacer”. El partido reconoce que, “hoy por hoy, pensamos que no hay ningún planteamiento serio”. Eso sí, deja la puerta abierta a que si más adelante surge alguna propuesta y se necesita apoyo municipal, “se les ayudará dentro de nuestras posibilidades”. Vox asegura tener otros proyectos prioritarios en la zona, como por ejemplo la construcción de dos piscinas en el Guadalquivir y Fray Albino, el césped artificial del campo de fútbol y el arreglo de la piscina de la calle Marbella, así como agilizar las obras del Pabellón de la Juventud.