Deporte, peluquería, feria y trabajo: así pasan los candidatos a la Alcaldía de Córdoba la jornada de reflexión

No va a más y las elecciones municipales se celebran en menos de 24 horas. La jornada previa a los comicios, la de reflexión, se usa para que los ciudadanos puedan sopesar su decisión en las urnas y elegir a qué partido votar (o no dar su voto a ninguno) en un momento en el que no se permite la propaganda política y, además, sirve para un ligero descanso después de una intensa campaña electoral.

Al detalle, esta jornada se regula por una ley, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (también abreviada como Loreg). En el artículo 53 de esta ley se establece que, una vez terminada la campaña, queda prohibida la difusión de la propaganda electoral o la realización de actos de campaña.

Es decir, que ningún partido ni candidato puede pedir el voto en este plazo de 24 horas. Un tiempo que, buenamente, están aprovechando los candidatos de la Alcaldía de Córdoba, que han dedicado el sábado a practicar deporte, ir a la Feria e, incluso para trabajar.

Bellido, en familia

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, va a aprovechar estas 24 horas de impasse para disfrutar en familia. Tal y como ya dijo, en toda esta semana no ha podido ir a la Feria de Nuestra Señora de la Salud -este sábado es el último día de celebración- en compañía de sus dos hijas que, a buen seguro, le han echado de menos estos días de campaña.

Hurtado, deporte a primera hora

El alcaldable socialista, Antonio Hurtado, por su parte, se ha levando a primera hora de esta mañana para correr por la ciudad durante un par de horas como mínimo, tal y como ya aseguró.

Hurtado también indicó que eso de correr le ayuda a pensar, al igual que la bicicleta. Y en este sábado de reflexión se ha ido hasta el parque de Miraflores, uno de sus lugares favoritos de Córdoba, rodeado de naturaleza.

El dirigente socialista también dedicará esta jornada para visitar a su madre, que vive en Aguilar de la Frontera, donde comerá con ella.

Lupiáñez, trabajo y visita a la peluquería

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Córdoba, Jesús Lupiáñez, ha comenzado la jornada de reflexión trabajando en su hotel ya que le tocará hacer el turno de noche del viernes al sábado. Por la mañana , ha visitado a su peluquero de confianza en Santa Rosa-Valdeolleros, Chumi, al que tenia pendiente una visita debido al ritmo frenético de la campaña.

Después ha visitado a sus padres, a los que ha podido ver muy poco durante los últimos meses y se meterá en la cocina para preparar para toda la familia uno de sus platos estrella y así poder descansar junto a ellos durante la tarde. Después volverá al hotel para continuar con otro turno de noche que le llevará directamente a la jornada de votación del próximo domingo. Jesús Lupiáñez solicitó en su trabajo los turnos de noche para poder compaginar campaña y sus obligaciones profesionales durante los últimos mese

Hidalgo, turno en la Feria

El candidato de Hacemos Córdoba a la Alcaldía, Juan Hidalgo, va a estar a lo largo de este sábado en la Feria de Nuestra Señora de la Salud. En concreto, tal y como ya informó la agrupación de izquierdas, estará haciendo turnos en la caseta de Izquierda Unida y en el Rincón Cubano.

No es que vaya a ser este el primer turno que haga, ya que Hidalgo, a pesar de la campaña electoral, ha encontrado hueco durante la misma para echar una mano en la caseta, tal y como hace todos los años.

Almagro, en familia

La cabeza de lista de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, ha decidido estar en familia toda la jornada de este sábado. La alcaldable ya reconoció en un vídeo que "había tenido muy descuidada" a la familia "durante estos últimos cuatro meses". Su familia, anotó, "necesita de mí y yo de ella".