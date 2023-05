Juan Hidalgo: "En Hacemos Córdoba queremos gobernar escuchando a la gente, algo que no han hecho PP y Cs"

-El UCO barómetro le da a Hacemos Córdoba entre siete y ocho concejales y usted es el único candidato, junto al alcalde y candidato por el PP, José María Bellido, que aprueba para los ciudadanos. Ha empezado bien la campaña, ¿no le parece?

-Bueno, la primera conclusión que podemos sacar de este barómetro de la UCO, que además está realizado por una organización y de prestigios de nuestra ciudad que hay que escuchar, es que hay partido. Es decir, hay un empate técnico entre la izquierda y la derecha y la derecha además para gobernar va a necesitar de la ultraderecha, lo que supondría pasar de un escenario de centro derecha a un gobierno de ultraderecha. Votar al PP en Córdoba sería votar a la ultraderecha.

-¿Y respecto a esa valoración que hace la ciudadanía sobre usted?

-Yo en este tema me remito a aquellas palabras de Julio Anguita de "queredme menos y votadme más". Yo formo parte de una coalición política con un programa basado en propuestas e ideas desde las que construimos la política.

-Una coalición de izquierdas en cuya papeleta electoral no aparecen, por ejemplo, las siglas de IU y Podemos. ¿No temen que eso les reste votantes por el desconocimiento que puedan tener dichos votantes de que ambos partidos forman parte de la coalición?

-Dentro de esta campaña de despliegue del proyecto político de nuestra colación repetimos mucho qué fuerzas políticas forman parte de la coalición porque sabemos de esa circunstancia y queremos que todo el mundo sepa el 28 de mayo cuando coja una papeleta a qué organización está votando.

-Usted ya de alguna manera ha hecho historia al liderar una coalición que, valga la redundancia es histórica, algo que les ha costado lo suyo.

-Esta unión ha llegado después de que las seis organizaciones que la componemos hayamos tenido un periodo de reflexión y hayamos entendido que el interés de la mayoría social, el interés de la mejora de las condiciones de vida de la gente está por delante de cualquier interés partidista.

-¿Cuál sería la primera medida que tomaría si lograra ser alcalde?

-La primera medida sería derogar la liberalización de horarios en los comercios por la Zona de Alta Afluencia Turística.

-Ustedes y el PSOE pintan una ciudad oscura la gobernada por Bellido, ¿tan mal la ven?

-Nosotros no pintamos nada, es que es así, la misma ciudadanía lo refleja en el UCO barómetro, destacando, por ejemplo, que es una ciudad donde no hay limpieza, que está descuidada más que nunca y en la que los árboles brillan por su ausencia. Además, la ciudadanía percibe que en este mandato no ha habido un proyecto eje o tractor, más allá de la Base Logística del Ejército de Tierra, que es un proyecto que ha venido del Ministerio de Defensa. Durante cuatro años, el PP y Cs se han dedicado a ostentar el poder y no a gobernar y tomar decisiones, y eso se nota en la ciudad, con por ejemplo, el centro cívico de El Higuerón, que lleva cuatro años cerrado. A mí, por ejemplo, me duele profundamente la situación del Centro de Emergencia Habitacional, que este gobierno no ha sido capaz de abrir después de que nosotros lo dejáramos para cortar la cinta.

-Frente a eso, ¿qué le ofrece Hacemos Córdoba a la ciudad?

-Mire, por ejemplo, nosotros creemos que la cultura es un derecho que tiene la ciudadanía, por lo que no solo queremos continuar con ese modelo de grandes eventos sino también queremos descentralizar la cultura, a través del IMAE, por todos los barrios de Córdoba. En Educación, por ejemplo, ofrecemos abrir los colegios por la tarde para provocar un ocio digno y hábitos saludables para nuestra juventud. Y, por ejemplo, en participación ciudadana, proponemos una gobernanza con la escucha activa, con presupuestos participativos, recuperar Mi Barrio es Córdoba para que los distritos puedan priorizar cuáles son los proyectos más importantes para ellos. Y eso es lo que queremos, desde Hacemos Córdoba queremos gobernar con la gente, escuchando a la gente, algo que no ha ocurrido con el PP y Cs en este mandato.

-¿Por qué necesita esta ciudad un gobierno de Hacemos Córdoba?

-Lo necesita porque propone una forma de gobierno que atiende a la problemática de la gente.

-En las pasadas elecciones autonómicas, la izquierda perdió en muchos barrios de Córdoba donde siempre ganaba, ¿creen que recuperarán esos barrios?

-Eso se debió a la propia fragmentación de la izquierda que entonces había y además hay ciclos políticos. ¿Por qué no se van a recuperar? Hay que recordar que de los 44 años de democracia, las fuerzas de izquierda han gobernado 33, de ellos, IU lo ha hecho 29 años en solitario y cuatro en un cogobierno don el PSOE.

-En las últimas encuestas sobre la situación de Córdoba se refleja que al ciudadano una de las cosas que más le preocupan es la creación de empleo, ¿qué platea Hacemos Córdoba al respecto?

-Nosotros entendemos que el Ayuntamiento tiene que atender a todas las demandas y necesidades de la ciudadanía de Córdoba, por lo que tenemos todas las competencias, otra cosas es que sean propias o no. En el caso del empleo tenemos la herramienta del Imdeec y también, entre nuestras propuestas están las de políticas públicas que favorezcan ese empleo, con, por ejemplo, bolsas de empleo y planes de choque desde Sadeco o desde los distintos organismos públicos que tenemos, con empleo de calidad y sacando a muchos cordobeses de la situación de vulnerabilidad en la que viven.

-Hablando de empleo, una de sus propuestas es el empleo verde, ¿qué significa?

-Esa propuesta significa la plantación de 60.000 árboles en la ciudad para esas sombras que son tan necesarias para la lucha contra el cambio climático. Y ya que hablamos de lucha contra el cambio climático, proponemos la gratuidad del servicio público de Aucorsa, lo que fomentaría que la gente se moviera en autobús y hubiera menos coches circulando por la calle y que la ciudad fuera más habitable, más saludable y más transitable.

-Pues sigamos hablando de lucha contra el cambio climático, ¿se está preparando Córdoba para esa lucha?

-Córdoba está en el momento de prepararse o perder un tren muy importante con el cambio climático, como está ocurriendo con el actual gobierno. En este gobierno municipal del PP y Cs se han dado pasos atrás, por ejemplo, no apostando por el autoconsumo de placas solares, tanto a nivel municipal como facilitándoselo a los vecinos de Casco Histórico. Nosotros queremos que Córdoba se prepara para ello y por eso proponemos, por ejemplo un centro de investigación y observatorio del cambio climático que sea un referente a nivel nacional y europeo.