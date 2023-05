Jesús Lupiáñez: "Ni yo soy Shakira, ni Isabel Albás es Piqué, no voy a dedicarle una canción"

Jesús Mateo Lupiáñez, de 56 años, graduado en Geografía e Historia y actualmente en el sector privado como recepcionista en el turno de noche de un hotel de Córdoba, el candidato se sitúa por primera vez al frente de una candidatura, aunque no es nuevo en la política municipal. Lupiáñez ya fue asesor en el Palacio de la Merced en la etapa de José Luis Vilches y David Dorado como diputados provinciales y, posteriormente, fue nombrado coordinador general de Turismo en el Ayuntamiento, área gestionada por Cs. En este cargo se mantuvo hasta agosto de 2020, cuando anunció su renuncia.

-¿Cómo valora la campaña hasta ahora?

-La precampaña ahora se ha convertido en campaña, a partir de marzo ha sido brutal, reuniones, contactos con los vecinos y con la gente y, además, yo tengo la mala costumbre de que trabajo fuera de la política, en un hotel, y para poder llevar la campaña pedí estar de noche, duermo cuando me dejan o cuando puedo. Siempre he sido muy positivo y optimista, me gusta ver el lado bueno de todo, muchas veces me entra el cansancio, pero tengo ya el chip de que quedan solo dos semanas.

-Pero de ganar, ya no quedarían solo dos semanas...

-Sí, pero ahora mismo no me planteo eso, estoy pensando en la campaña, la política municipal es brutal, siendo coordinador general de Turismo perdí cinco kilos y ahora voy por los siete kilos en esta campaña.

-Hablaba usted de una campaña muy de calle, ¿Cómo han reaccionado los cordobeses con lo que Ciudadanos propone?

-Está siendo muy gratificante por el contacto con la gente. En todos los sitios en los que hemos estado los vemos muy receptivos, siempre hay hooligans de los partidos, sobre todo en los extremos, pero lo normal es que te cojan con agrado la información. A mí me gusta llegar y preguntar por los problemas del barrio, ven que no quiero venderles nada. Yo no soy un político, soy alguien que lleva trabajando toda su vida y que ha entrado en política porque le interesa, pero siempre he estado en un segundo plano.

-Pero quiere ser alcalde, está haciendo política...

-Sí, pero no me gusta actuar de político. Yo no vengo a dar réplica, vengo a hablar de lo que vamos a hacer, no a discutir con los demás ni a criticar sus medidas, creo que al votante de Ciudadanos no le gusta la confrontación. Los grandes partidos se están yendo para los extremos para aburrir al votante moderado y sensato, que acaba harto de la política. Ese votante es el nuestro, el que no quiere confrontación. A mi tampoco me gusta, si me buscan me encuentran, pero que me digan que soy pacífico es el mejor piropo. No porque uno tenga más gracia o le pegue un zasca a otro va a ayudar a que Córdoba avance.

-¿Cómo ha sentado en la formación la salida de Isabel Albás?

-Ni yo soy Shakira ni ella es Piqué, no voy a perder tiempo en dedicarle una canción. Y ya está.

-En las municipales se vota a la persona más cercana y la cara visible de su partido era Albás...

-Ahora yo me estoy dando a conocer, ya me paran por la calle y me sorprende, pero cuanto más grande es la ciudad, más se vota al partido en vez de a la persona. Te digo una cosa, hay mucha gente que no sabe cómo se llama el alcalde de Córdoba, ni que es del PP, los que estamos muy metidos en política tenemos la idea de que todo el mundo sabe quién gobierna y quién está en la oposición, pero creo que la mayoría de las cordobeses no conoce a sus políticos.

-Cs se presenta como un "nuevo Ciudadanos". ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hace nuevo?

-La diferencia es huir de esa etiqueta que nos han puesto en los últimos años de ser un partido de derechas. ¿En qué somos de derechas? ¿En estar a favor de la unidad de España? Eso es lo lógico, solo aquí en España parece que hay una diferencia.

-¿Está buscando entonces el votante de izquierdas?

-Ciudadanos lo que busca es al votante de centro, centro izquierda y centro derecha. El de centro izquierda se perdió por esa identificación, muchas veces interesada, de los medios de comunicación, que nos meten en el bloque de la derecha y lo repiten una y otra vez.

-¿Apoyar a unos y a otros no ha cobrado factura al partido?

-Precisamente nuestra debacle fue cuando dijimos que nuestro socio preferente era el PP. Ese fue uno de nuestros errores, porque el votante valoraba el voto útil, se vio además en las elecciones de 2015 cuando votamos a favor de Susana Díaz y no nos cobró factura para 2019.

-En la encuesta de la UCO dicen que Cs desaparece del Ayuntamiento, ¿Cómo lo valoran?

-El estudio está bien hecho, pero más del 43% de los encuestados no ha decidido su voto, y ese es más de Ciudadanos. Los votantes hooligans lo tienen claro, dentro del PSOE y el PP tienen su parte y tanto a la derecha como a la izquierda, pase lo que pase, pueden hacer lo que sea, les están robando y siguen votando a ellos, pero yo no quiero que me roben. El votante más indeciso suele ser el de centro y nuestras encuestas internas dicen que tendríamos representación.

-La encuesta vaticina un empate técnico entre ambos bloques... ¿A quién va a apoyar Cs?

-Antonio Hurtado (PSOE) lleva medidas que nosotros hemos hablado durante los últimos meses, en algunas cosas coincidimos, también lo hacemos con el PP. El que más acepte nuestro programa, será el que cuente con el apoyo de Ciudadanos. Si llega el momento y somos decisivos, nunca vamos a entrar en un gobierno en el que estén los extremos, en el gobierno no vamos a estar con Vox o Hacemos Córdoba.

-Las últimas controversias en el Ayuntamiento están vinculadas a concejales de Ciudadanos, incluso uno de los casos está en Fiscalía, ¿Cómo se vuelve a pedir la confianza de la gente?

-A mí me gustaría que el resto de partidos, porque nadie está libre de un caso de corrupción, en el momento en el que sale se le pida el acta a esa persona y se le expulse del partido. Es inmediato, en el momento.

-¿Eso la gente lo valora?

-Yo creo que debería, no se valora todo lo que creemos que debería, pero creo que sí, porque hay casos que aguantan hasta que salen las condenas, o los condenan y siguen en sus puestos. Queremos crear una oficina antifraude, un organismo independiente del Ayuntamiento para recibir denuncias anónimas e investigarlas.

-¿Cómo está la imagen del partido?

-La veo bien, sobre todo en el trato con la gente, que suele coger el programa con una sonrisa, seguimos siendo simpáticos para el votante.

-¿Cuál es el proyecto, en su programa, más importante para Córdoba?

-La conciliación familiar es uno de nuestros caballos de batalla, la equiparación de las familias con dos hijos como familia numerosa, la implantación, en el Ayuntamiento y sus empresas municipales, de la jornada laboral flexible e incentivarlo en las empresas privadas. En el turismo lo que ha fallado es la promoción exterior.

-¿Pero está Córdoba preparada para recibir más turismo?

-La masificación la llevamos viendo, en los Patios por ejemplo, desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que es la misma, no veo que haya mucha más que en 2019, aunque sí se han subido las plazas hoteleras y apartamentos turísticos, pero es que es nuestro buque insignia. Habría que desestacionalizar las fiestas, porque hay turismo que no le interesa a Córdoba, que no pernocta y no deja dinero, pero que no podemos evitar. En la zona de Miraflores proponemos un auditorio de usos múltiples, no solo para que la Orquesta tenga su sitio, sino para atraer turismo de musicales, que el turismo que pernocta tenga un espacio.