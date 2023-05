Hurtado pide a los cordobeses que el 28-M "hagan una puesta por el cambio y por la esperanza"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha destacado en el acto de inicio de la campaña electoral llevado a cabo por su partido que "los 15 días de intensa movilización que ahora comienzan" son decisivos para Córdoba. "Los socialistas hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas para el 28 de mayo hagan una apuesta por el cambio y por la esperanza votando a Antonio Hurtado y votando al PSOE", ha insistido.

"Me dirijo a quienes no están de acuerdo con el gobierno de derechas del PP, a quienes ven a Córdoba más sucia que nunca y quieren una ciudad limpia como lo fue antes, me dirijo a los 31.000 demandantes de empleo, que quieren una oportunidad para encontrar trabajo, a las 6.000 familias cordobesas que necesitan una vivienda y no se les facilita ese derecho, también a aquellas que están amenazadas por el desahucio, y me dirijo a las mujeres feministas, convencidas de que nuestra sociedad tiene mucho camino por andar para lograr la igualdad real", ha sentenciado.

También se ha referido, entre otros, a los jóvenes que queriendo vivir en Córdoba tienen que marcharse fuera para tener un trabajo, a las madres y padres de los niños que están en colegios públicos sin climatización, a las personas con discapacidad, "que siguen teniendo barreras laborales y de acceso a los espacios públicos", a los mayores "que quieren un envejecimiento activo y una ciudad que no los excluya"...A todos ellos les ha pedido "que voten PSOE, que voten por el cambio seguro y que apoyen la esperanza en Córdoba que significa Antonio Hurtado".