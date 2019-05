El presidente del Gobierno en funciones y secretario general nacional del PSOE, Pedro Sánchez, ha pasado por Córdoba llamando a la ciudadanía a repetir el próximo domingo 26 de mayo en las urnas lo sucedido el pasado 28 de abril, día en el que el PSOE cosechó un holgado triunfo en los comicios generales. Sánchez, que ha pedido un voto coherente con el del 28 de abril, ha aterrizado en Córdoba para apoyar la candidatura que encabeza la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, en un acto en el que, ante unos 300 militantes y simpatizantes socialistas, ha estado acompañado de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la secretaria regional del partido, Susana Díaz.

El secretario general nacional del PSOE ha realizado ese llamamiento clonando el mensaje que hace unos días lanzó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a nivel regional. Sánchez ha insistido en que tras ese triunfo socialista en las generales que, según ha defendido, garantiza políticas progresistas, "necesitamos ayuntamientos y diputaciones que compartan esos objetivos, por eso hay que votar al PSOE para que el avance sea más rotundo". Hace unos días, Moreno utilizó el mismo discurso insistiendo en que desde el Gobierno andaluz necesitaban también ayuntamientos y diputaciones del PP para garantizar políticas que también insistía en que son de desarrollo. En esta ocasión, Sanchez ha puntualizado que se necesitan ayuntamientos socialistas "para asegurar una colaboración con el Gobierno central que permita que el avance que propone el PSOE para toda España sea más rotundo". "Si el pasado 26 de abril los españoles votaron avance, en estas elecciones hay que rematar la faena", ha puntualizado.

Eso, sí, aviso a navegantes. Sánchez ha vuelto a sacar a la palestra "la amenaza de la suma de las tres derechas", "el trifachito", como ha llamado Susana Díaz a esa suma del PP, Cs y Vox que ha propiciado el nuevo Gobierno de Andalucía. El secretario general del PSOE ha insistido en que esa amenaza sigue siendo real. "Os pido un voto coherente con el del 28 de abril, porque la derecha propone lo mismo desde el 29 de abril que proponía el 27 de abril. Necesitamos plantar cara a la ultraderecha por eso os pido un último esfuerzo, no nos confiemos, hay que ir a votar porque las urnas están vacias, os pido un voto coherente con el del 28 de abril", ha defendido.

Sánchez se ha referido al caso andaluz insistiendo en que "hemos aprendido que ganar no significa gobernar", por lo que se ha dirigido a los indecisos para preguntarles si quieren para Córdoba una ciudad que avance o que retroceda. "El futuro hoy en Córdoba, Andalucía y España lo representa el PSOE. Es importante que el gobierno de las tres derechas escuchen el mensaje, los votantes les van a decir ultraclaro que con la ultraderecha ni a la puerta de la esquina. Si respondemos como el 28 de abril Andalucía va a ser muy pronto gobernada por el PSOE", ha relatado.

Además, ha hecho un llamamiento específico a las mujeres andaluzas para que "vuelvan a sacar una tarjeta roja a quienes quieren restarles derechos y libertades, en las elecciones municipales y europeas". Lo ha hecho después de destacar que el PSOE un un partido que garantiza la igualdad real poniendo como ejemplo que preside un Gobierno que es el que tiene un mayor número de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y que el nuevo Parlamento también es el que tiene un mayor número de mujeres de toda Europa. También ha sentenciado que en las elecciones al Parlamento Europeo "es necesario plantar cara a la ultraderecha que va creciendo en todo el continente".

Carmen Calvo ha sido la encargada de abrir el mitin con una corta intervención en la que ha insistido en que "Córdoba no la hemos gobernado nunca los socialistas e Isabel Ambrosio ha llegado a la Alcaldía para quedarse, para resolver los problemas de los cordobeses. Es la alcaldesa de mirada larga que necesita la ciudad, una ciudad que no puede volver a las manos de una derecha antigua, elitista y retrógrada. Somos el PSOE, un partido centenario que ha demostrado que es necesario para Córdoba", ha defendido, apuntando que la alcaldesa no lo ha tenido fácil a la hora de gobernar durante los últimos cuatro años "con una derecha que le ha colocado el listón muy alto poniéndole muchos palos en las ruedas. Necesitamos la victoria en Córdoba para continuar el trabajo que ya empezamos a realizar hace un año desde el Gobierno", ha incidido.