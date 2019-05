La alcaldesa de Córdoba y candidata socialista a la reelección, Isabel Ambrosio, se ha comprometido, durante una visita al Distrito Sur, "a situar a esta zona de Córdoba en el lugar que por justicia le corresponde". Ambrosio ha afirmado que empleará los recursos que sean necesarios para dotar al Distrito Sur de los equipamientos y las infraestructuras que necesita para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

Así mismo, la alcaldesa de Córdoba, y candidata socialista a la reelección ha dicho que exigirá al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía los recursos económicos necesarios para acabar con las insufribles cifras de desempleo que padece esta zona.

Ambrosio cree que las administraciones tienen que hablar menos y actuar más en el Distrito Sur, ya que la ciudad no se puede permitir por más tiempo las desigualdades tan grandes que existen entre los barrios de Córdoba.

La alcaldesa de Córdoba, y candidata socialista a la reelección, ha señalado que "todos saben en esta ciudad que la solución al Distrito Sur no la puede buscar en solitario el Ayuntamiento", sino que tiene que surgir del trabajo común de las administraciones públicas y de la sociedad civil.

Por tanto, Ambrosio anima a "ponerse manos a la obra porque el trabajo que queda por delante es mucho y no se puede dilatar más en el tiempo".En esta línea, ha dicho que la primera tarea que emprenderá será cumplir con los compromisos adquiridos con el Distrito Sur, "como es el derribo del Pabellón de la Juventud, que ya esta adjudicado, la instalación del césped artificial de la calle Marbella, que también está adjudicada, y acelerar la reforma del Estadio de San Eulogio".

Así mismo, Ambrosio se ha comprometido a ponerse en contacto con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de la Nación para que dediquen los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha en el Distrito Sur, y resto de zonas desfavorecidas, de un Plan Cuatrienal de Empleo y Desarrollo Económico.

Por otro lado, ha insistido en que no debemos olvidar que el próximo 26 de mayo "nos jugamos que Córdoba siga adelante con un gobierno de progreso o vuelva hacia atrás, a un pasado de recortes y de pérdida de derechos". Por eso, Ambrosio ha pedido "el apoyo de todos los cordobeses y las cordobesas para construir una gran mayoría con la que poder seguir avanzando, una gran mayoría en la que quepamos todos sin dejar a nadie atrás, una gran mayoría para crear empleo digno, para mejorar nuestros barrios, y para defender nuestras señas de identidad".

La candidata socialista a la reelección ha llamado a "la movilización masiva de todos los cordobeses y las cordobesas progresistas el próximo 26 de mayo, porque es mucho lo que se está jugando la ciudad", y ha manifestado que el PSOE "es el único partido que puede frenar de nuevo a la derecha, para que Córdoba siga avanzando y la coloquemos en el lugar que le corresponde".

Ambrosio se ha mostrado convencida de que "con el apoyo de los cordobeses y las cordobesas se va a conseguir ese objetivo que está ya muy cerca", pero cree que no todo está hecho "y que no nos debemos confiar y relajar, y que, por tanto, no se puede quedar ningún voto progresista sin depositar en las urnas, ya que la posibilidad de que la derecha más radical pueda volver es muy real".