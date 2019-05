Bellido rubrica su decálogo ante los agentes económicos y sociales

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha rubricado ante representantes de la sociedad civil cordobesa –ante los agentes económicos y sociales– su Pacto con Córdoba, un documento que “recoge toda la ilusión, pasión y ambición por situar a nuestra ciudad donde se merece”.

Además, ha pedido a los asistentes que “cuando sea alcalde de Córdoba seáis exigentes, reivindicativos, no dejéis que gobierne por inercia, no permitáis que falte la ambición por Córdoba, esa ambición que nuestra ciudad merece y los cordobeses necesitan”. El documento, ha detallado, contempla la “apuesta por atraer empresas para proporcionar más empleo de calidad a los cordobeses; no podemos conformarnos con seguir eternamente a la cola de Europa”.

“Llevaremos a cabo una bajada masiva de impuestos con un nuevo modelo fiscal que ahorre a los cordobeses 60 millones de euros en cuatro años, aliviando la carga fiscal de las familias e incentivando la inversión productiva y al trabajador autónomo, lo que supondrá una rebaja fiscal por persona de 181 euros, mientras la rebaja por hogar será de 470 euros”, ha apuntado. Bellido ha avanzado que, entre otras cuestiones, “se impulsará la construcción de 2.000 viviendas asequibles para familias, mayores y jóvenes que desean independizarse, con un alquiler de 300 euros o un precio máximo de 90.000 euros”.

Y ha anunciado una inversión de 50 millones de euros en cuatro años para “hacer de Córdoba una ciudad más amable, limpia y verde, con parques y jardines mejor cuidados, más calles peatonales, mejor iluminación y espacios reservados para personas con movilidad reducida; siempre desde el diálogo con todos”. En este sentido, se ha comprometido a trabajar para mejorar “todas las zonas comerciales, incorporando a la promoción necesaria, una iluminación adecuada e incorporando un espectáculo de Luz y Sonido en Navidad a la altura de las capitales europeas”.

“Pretendemos convertir Córdoba en una Smart City, implementando la administración digital para modernizar la gestión”, ha recalcado. Bellido se ha comprometido asimismo a impulsar nuevas instalaciones para el fomento del deporte y a impulsar también acciones de apoyo a la cultura “y a nuestras tradiciones populares”. Finalmente ha indicado que “Córdoba debe mejorar su promoción para proyectarnos en el mundo”.