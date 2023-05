Antonio Repullo en Córdoba: "La papeleta de un alcalde del PSOE le da oxígeno a Pedro Sánchez"

"Que nadie se lleve a engaño, la papeleta de un alcalde del PSOE le da oxígeno a Pedro Sánchez". Es la declaración que ha hecho el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, durante su en el encuentro con candidatos a las alcaldías de los municipios de la provincia de Córdoba que ha tenido lugar este sábado la glorieta Conde de Guadalhorce.

En su intervención, el que fuera anterior delegado del Gobierno de la Junta ha asegurado que los proyectos que ha presentado el presidente del Gobierno frente a la sequía "no dan solución a los problemas de nuestros agricultores y ganaderos".

En esta misma línea, ha incidido en que "el PP da soluciones a los problemas de los ciudadanos y votar al PSOE es votar a Pedro Sánchez, el peor presidente del Gobierno, que nos niega el pan y la sal y nos ahoga permanentemente". Por ello, ha considerado que la "única opción" el próximo 28 de mayo es el PP.

Los 77 candidatos del PP

Este encuentro, al que han acudido alrededor de 300 personas, ha servido para que los candidatos del PP de los 77 municipios de la provincia se reúnan en Córdoba capital y dar una imagen de unidad, al tiempo que ha servido a los populares para hacer un nuevo acto de campaña en el que han toda la palabra la alcaldable de unos de los municipios de menor población de Córdoba, La Granjuela, y del más habitantes, que es Lucena.

Ha sido Montse Paz, la candidata del PP en La Granjuela, la primera en tomar la palabra y ha destacado que estos hombres y mujeres "son los mejores candidatos y se van a dejar el alma en la mejora de servicios de sus pueblos".

"Me siento muy orgullosa", ha reconocido, al tiempo que ha puesto en valor que en esta próxima cita con las urnas los populares se presentan "con el respaldo del gobierno de la Junta de Andalucía". "Es nuestra primera vez, nuestro objetivo es salir a ganar, dar un giro de 360 grados y transformar nuestros pueblos; tenemos ganas, fuerza, compromiso y tenemos esa ilusión, que es lo más importante y porque creemos en nuestros pueblos y posibilidades".

Paz ha asegurado que decidió dar el paso de liderar la plancha del PP de este pequeño municipio del Alto Guadiato porque "creo en mi pueblo, en su gente, en su patrimonio, sus tradiciones. La Granjuela se merece que se la mire desde otro punto de vista".

Y de La Granjuela, a Lucena y el candidato del PP a la Alcaldía, Aurelio Fernández, quien ha considerado que ser alcaldable "no es fácil ser candidato". No obstante, ha aclarado que "si lo somos es porque tenemos vocación de servicio público, no sé lo que es ser alcalde, pero se va sintiendo". "Tenemos ilusión, ganas de trabajar por mejorar la vida de nuestros vecinos y transformar nuestras ciudades", ha subrayado.

En su intervención, ha reconocido que "decimos con orgullo que somos del PP de Córdoba" y ha cargado contra los 24 años "de gobierno del PSOE en Lucena".

Recuperar la Diputación

Quien también ha intervenido en este acto ha sido el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien ha agradecido que estas 77 personas hayan dado un paso al frente que "van a ser los próximos alcaldes y alcaldesas" de la provincia de Córdoba.

Todos ellos, ha continuado, "están haciendo algo que no es fácil porque es complicado poner tu cara en un cartel". A su juicio, "son parte de la sociedad que tienen compromiso con su pueblo y quieren ponerse a trabajar; es gente normal, gente de pueblo que queremos ayudar, trabajar".

Molina también ha recordado que son 1.100 los cordobeses que conforman las candidaturas del PP para el próximo 28 de mayo y ha tenido palabras de agradecimiento para José Antonio Fernández, que ha sido alcalde de Espiel de los últimos 28 años y que ha decidido dar un paso atrás, al igual que Marisa Medina, primera edil del Villanueva del Duque, que tampoco repite candidatura. En esta línea, ha indicado que el PP gobierna para el 69% de los ciudadanos de la provincia".

No se ha olvidado el líder del PP de ensalzar la figura del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y su mandato de estos cuatro años, ni tampoco la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien "ha demostrado que no tenemos que resignarnos a ser los últimos".

"El cabreo no se cura con más cabreo, se cura estando al lado de los problemas de la gente, abandonando trincheras ideológicas, dialogando y siendo un ejemplo", ha anotado.

En su comparecencia, Molina ha subrayado la necesidad de recuperar la Diputación de Córdoba y "esa buena gestión que se hizo en 2011", al tiempo que ha aludido a la situación que atraviesan los 80.000 vecinos de la zona Norte de la provincia que carecen de agua potable en sus casas.

Una situación, ha recordado, para la que "vemos no se están poniendo las soluciones encima de la mesa, como el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera". Una medida, ha dicho, que "la tiene clara todo el mundo".

"Tenemos que pedir el voto en todos los rincones de la provincia, con toda la humildad; no hay nada ganado, pero hasta el último día hay que seguir luchando", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Córdoba y también candidato del PP ha coincidido con Molina en confiar en que tras el 22 de mayo el PP vuelva al gobierno de la Diputación de Córdoba para "seguir llevando a Córdoba donde merece y seguir avanzando".

Además de citar algunos de los proyectos que ha llevado a cabo al frente del Ayuntamiento de la capital cordobesa en estos cuatro años y volver a indicar algunas de sus propuestas de campaña, Bellido ha considerado que ahora "Córdoba es una tierra de más libertad que hace cuatro años".

"Queremos una Córdoba que avance o lo que hace Pedro Sánchez; hay un voto claro, el del PP, y necesitamos una mayoría suficiente", ha anotado, al tiempo que insistido en que "para no depender de terceros y no dar pasos atrás con modelos del pasado o el de Pedro Sánchez, salimos ganar con amplitud y llevar a Córdoba done se de merece".