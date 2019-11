Córdoba logra el título autonómico en sub 17 femenino y es subcampeona en sub 15

Córdoba se subió a lo más alto del podio en el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales femeninas en categoría sub 17 y sub 15. Las mayores se proclamaron campeonas autonómicas tras derrotar a Jaén (3-0), mientras que las más pequeñas se tuvieron que conformar con el subcampeonato después de caer en la final desde el fatídico punto de penalti, tras concluir el duelo con empate ante Cádiz (0-0). Por su parte, el combinado sub 16 de fútbol sala se vio apartado de disputar la gran final andaluza en el último encuentro de la fase inicial.

Lo catalogaron como el grupo de la muerte, no en vano, los tres combinados cordobeses jugaron la fase inicial en el bloque A junto a Sevilla, Málaga y Almería, tres cocos que en fútbol no pudieron con los cuadros dirigidos por Roberto Ramírez y Antonio Rojas, aunque en fútbol sala sí lo hicieron.

En categoría sub 17, las ya campeonas de Andalucía comenzaron cediendo un empate ante Sevilla (1-1), en un partido en el que el cuadro hispalense se adelantó en el marcador muy pronto, pero las cordobesas lograron la igualada, que ya sería definitiva, antes del descanso, por medio de Pedrajas.

En el segundo duelo las cordobesas lograron una goleada (1-5) a Almería, que se adelantó en el marcador, con goles de Lucía (3), Rochi y Cejas. Y para cerrar el grupo, volvieron a ganar con suficiencia a Málaga (5-0), con tantos de Lucía (2), Rosa, Laura e Irene.

Ya en la final, Córdoba se impuso a Jaén (3-0), en un partido en el que se adelantó muy pronto por medio de Laura. Insistió en el arranque del segundo tiempo y dejó prácticamente sentenciada la final con dos nuevos goles, ambos de Lucía.

El combinado sub 15, que cayó en su primer partido de la fase inicial ante Sevilla (0-4); y venció después a Almería (0-3) con tantos de Miriam, África y Alba Cerrato; y a Málaga (2-0), con dos goles de Ainhoa, clasificándose para la final con Cádiz, que logró el título en la tanda de penaltis y dejó a las cordobesas con la miel en los labios.

Las sub 16 de fútbol sala no pasan el corte

Por su parte, el combinado sub 16 femenino de fútbol sala no pudo pasar el corte de la fase inicial a pesar de lograr el triunfo en sus dos primeros partidos, derrotando a Sevilla (8-3) y a Almería (2-7). El tropiezo ante Málaga (0-3) metió a las malacitanas en una final en la que perdieron ante Cádiz en los lanzamientos de penalti tras empatar (3-3).