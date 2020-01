El Ciudad de Lucena se queda a medias en su visita al Rota (2-2)

El Ciudad de Lucena no pudo pasar del empate en su visita al Rota, un resultado con el que se sitúa segundo en la clasificación, superando a un Betis Deportivo que perdió ante el Salerm Puente Genil. Los pontaneses son líderes en solitario con tres puntos de ventaja.

El encuentro, pese al respeto mutuo, sobre todo del conjunto local, no encontró un dominador claro en los compases iniciales. Ambos equipos poblaron el centro del campo y las ocasiones de peligro en uno y otro portal brillaron por su ausencia. Tanto es así que hasta la media hora de juego no llegó el primer disparo intencionado del partido, con la firma de Mario Ruiz. Pero la respuesta local no se hizo esperar y, además, le sirvió para adelantarse en el marcador por medio de Ceballos.

El choque entró en unos minutos locos, de ida y vuelta, y sólo dos minutos después el Ciudad de Lucena firmó el empate con un tanto de Erik Aguado. Se había roto la contención y el paso al frente que dio el cuadro que dirige Dimas Carrasco lo aprovechó al filo del descanso el cuadro roteño, que volvió a tomar la delantera con un nuevo gol de Ceballos.

Tras la reanudación, los visitantes buscaron la igualada con prontitud ante un equipo que jugaba a favor de marcador, pero que contenía a duras penas la presión que realizaba el conjunto visitante. Nacho Martínez, con un cabezazo a la salida de un córner y con un disparo desde al frontal, estuvo a punto de empatar, aunque el 2-2 llegó a la hora de juego con una diana en propia meta de Hedrera, que desvió un disparo de Iván Henares.

Hasta el final, el Ciudad de Lucena buscó el tanto de la victoria, volcándose en ataque, pero aunque gozó de algún acercamiento peligroso, ya no pudo batir de nuevo al meta César Ramón.

Ficha técnica

2 - Rota: César Ramón; Iván Gutiérrez, Jesús Parada, Heredia (Adrián Romero, 89’), Luis Lara (Orihuela, 80’), Harana (Rueda, 68’), José Ramón, Hedrera, Gasca, Ceballos y Dani Laínez.

2 - Ciudad de Lucena: Javi Cuenca; Sergi Valls, Pablo Gallardo, Jesús González, Zurdo, Toni Pérez, Erik, Adrián Pavón (Nacho Martínez, 46’), Mario, Luismi (Joselinho, 75’) y Javi Henares.

Goles: 1-0 (29’) Ceballos. 1-1 (31’) Erik. 2-1 (41’) Ceballos. 2-2 (61’) Hedrera, en propia puerta.

Árbitro: Viñolo Payán (sevillano). Amonestó a los jugadores locales Orihuela, Hedrera, Iván Gutiérrez y José Ramón; y a los visitantes Zurdo, Sergi Valls, Toni Pérez y Melli (en el banquillo).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 19 en el Grupo X de Tercera División disputado en el Municipal Navarro Flores de Rota.