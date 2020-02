El Rallye Sierra Morena da a conocer sus tramos para la edición de 2020

El Rallye Sierra Morena celebra este 2020 su edición número 38, y quiere hacerlo por todo lo alto. La primera prueba del Campeonato de España de Asfalto, puntuable también para la Copa Ibérica y distintas monomarcas, se celebrará entre el 26 y el 28 de marzo con los mejores pilotos del panorama nacional en su nómina de inscritos. Y con un trazado novedoso y atractivo, el secreto mejor guardado por la organización que lidera el Automóvil Club de Córdoba, que por fin ya ha visto la luz.

Durante un acto celebrado en la sede de la Diputación Provincial, el Sierra Morena ha vivido "uno de los días más importantes", en palabras del presidente del club, Manuel Muñoz, que ha sido el encargado de desvelar el recorrido de esta nueva edición. La prueba, que volverá a tener un test para las grandes escuderías en Espiel, arrancará oficialmente el viernes por la mañana con el shakedown en la antigua carretera de Castro, tal vez la única especial que se mantiene inalterable.

Porque a partir de ahí, las novedades no son pocas. Durante la tarde del viernes 27, los pilotos harán las dos pasadas a los tramos de Villaviciosa, que por primera vez sale del núcleo urbano de la localidad; y el clásico Las Ermitas-Trassierra, en esta ocasión en sentido descendente para recuperar una especial que no se hace desde 2013. Su atractivo para el público ha llevado a la organización a realizar desde ya una advertencia de que si no se cumplen las medidas de seguridad, tomará las medidas oportunas.

Ya para el sábado queda la resolución del Sierra Morena 2020, con cuatro tramos más. El primero, Adamuz-Villanueva, en sentido ascendente, volviendo a escena tras siete años; luego aparece el inédito Villanueva-Obejo, con una primera cuesta cercana al 10%, para continuar con el clásico de Villaharta, que culmina una etapa exigente que como colofón tendrá la especial urbana de El Arenal. Eso sí, en esta ocasión y dado que tanto la salida como la meta estarán situadas en el Vial, la segunda pasada abrirá pista para la fase clave de la prueba, lo que asegura una fiesta en el entorno de Miraflores durante toda la jornada.

En el acto de presentación, además de representantes de todos los municipios que tienen cabida en este nuevo Sierra Morena, entre los que se estrena Villafranca, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha augurado "un éxito descomunal" para "el rallye más importante de Andalucía y uno de los más importantes del panorama nacional", y ha hecho hincapié en la necesidad de ser respetuoso con "el medio ambiente".

Además, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, gran amante al mundo del motor, ha agradecido el esfuerzo de la organización porque "los últimos años no están siendo fáciles" por los problemas, entre otros, en el Instituto Municipal de Deportes, y su trabajo permite que el Sierra Morena siga siendo un referente. "Es necesario no perder esta referencia y que sea uno de los grandes eventos de la ciudad. Creo que debemos de dejar de buscar fuera lo que tenemos en casa y hacer que pruebas como ésta sean más grandes todavía", ha finalizado el primer edil.