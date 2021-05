El pontanense Edu Aguilar triunfa con el Club de Campo, que consigue el título de liga

El pontanense Edu Aguilar se proclamó campeón de Liga Iberdrola de hockey hierba femenino tras la victoria del Club de Campo de Madrid en la gran final al Junior de Sant Cugat, cita disputada en el campo Josep Marqués de Terrassa. El título del equipo entrenado por el preparador cordobés es un premio al trabajo, al culminar el torneo invictas con un total de 23 victorias y tan sólo un empate en la fase regular.El Club de Campo, con esta corona liguera, se toma la revancha tras perder el pasado mes de diciembre la Copa de la Reina ante el equipo catalán. Las de Edu Aguilar encarrilaron pronto la final. A los seis minutos, Begoña García aprovechó un rechace de la portera Jana Martínez para marcar el 1-0. Las madrileñas llevaron la iniciativa en el juego y también gozaron de más ocasiones como un penalti en el segundo parcial. También el vídeo arbitraje les anuló un tanto.El Junior salió con más ímpetu en el tercer cuarto y a seis minutos del final del periodo tuvieron su primer penalti sin consecuencias. El vídeo arbitraje desestimó en esta jugada otra falta del Club de Campo. Del posible 1-1 al 2-0. Penalti córner muy elaborado que magistralmente ejecutó por arriba María López. En el último cuarto, sí que aprovecharon las catalanas la segunda oportunidad de penalti. Laura Bosch situaba el 2-1 a minutos para el final. El Junior arriesgó en busca del empate jugando sin portera y a falta de un minuto tuvieron otro penalti, pero sin acierto final.El Club de Campo celebró el título liguero tras una temporada pasada en que no se pudo acabar la competición por la pandemia del coronavirus. Con una gran campaña de las madrileñas, esta corona es un gran triunfo para el pontanés Edu Aguilar, que sigue conquistando entorchados. Ahora ya como entrenador.