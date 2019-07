Paco Bustos llega al Ximénez para "recobrar la ilusión que quizás se había perdido"

El Ángel Ximénez-Avia ha presentado este mediodía a su nuevo técnico, el cordobés Paco Bustos, que ha asegurado en su puesta de largo que para él es "una ilusión trabajar en un equipo Asobal y además en nuestra casa". Bustos llega para dar una vuelta de tuerca ilusionante a un equipo que ha rejuvenecido notablemente su plantilla y que ha firmado hasta siete incorporaciones en las últimas semanas.

El técnico, que llega a los banquillos de la máxima categorías después de unos años al frente del Adesal, ha estado acompañado en el acto de bienvenida al club por Mariano Jiménez, presidente del conjunto de Puente Genil, y por Miguel Ángel Moriana, el que será su segundo en esta aventura en la Asobal.

"Somos los primeros técnicos cordobeses que pasan por Ángel Ximénez en la máxima categoría y esto hace que tengamos una ilusión tremenda, con muchas ganas de trabajar y en ello estamos con la planificación, reuniéndonos muy a menudo, hablando con Javi Ollero para el tema de las bases y trabajando por el balonmano de Puente Genil para que la afición recobre la ilusión que quizás se había perdido un poco", ha apuntado Bustos.

El nuevo preparador de los de Puente Genil quiere que "la afición valore la trayectoria de este club, no solo por nosotros, sino porque es el equipo andaluz es el que más años lleva en Asobal y actualmente el único, algo muy importante que no se debe olvidar. A la afición le pedimos que nos apoye y que nos dé la oportunidad, porque por trabajo no va a ser, aunque luego el deporte es como es y no todo son matemáticas".

En la misma línea se ha expresado Miguel Ángel Moriana, que también llega de nuevo a este proyecto. "Reitero las palabras de Paco. Estoy muy ilusionado, con ganas de trabajar aquí en casa en una experiencia nueva en Asobal y poder vivirlo tan de cerca. Vamos a trabajar todo lo que podamos para llegar lo más lejos posible y esperemos que salga todo bien", ha comentado el cordobés, que llega después de entrenar el curso pasado al Maristas Algemesí.

Durante el acto, Mariano Jiménez ha asegurado además que Javi Ollero, que venía desarrollando la labor de segundo entrenador hasta la fecha, permanecerá en el cuerpo técnico del Ximénez y ejercerá como nexo entre el primer equipo y el juvenil, con la idea de ir trabajando con jugadores que en un futuro a corto plazo puedan aportar al primer equipo.