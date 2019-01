El Fontanar, sede del VII Mundialito de la Fundación Cajasol

El director de acción social de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons, y y el gerente del grupo Staff de Salud (empresa organizadora del torneo), Guillermo Mill, han presentado el VII Mundialito de Navidad de fútbol 7 de la Fundación Cajasol, de carácter integrador y no competitivo. El torneo se celebra este sábado en El Fontanar, donde participarán escuelas de futbol base de diferentes puntos de la geografía andaluza en las categorías de prebenjamín y benjamín.

De la provincia de Córdoba estarán en la cita la escuela municipal de Castro del Rio y, desde su capital y como anfitriona, la escuela Parque Cruz Conde. Además, participarán la Fundación RBB del Betis (Sevilla), la escuela de Antequera (Málaga), la Dani Triana Ar-Rabad (Sevilla), la de Campillos (Málaga), la escuela Isidro Reguera de Camas (Sevilla) y el CD Útica de Marmolejo (Jaén).

El VII Mundialito de Navidad de Fútbol 7 de la Fundación Cajasol es un torneo no competitivo donde no se distinguen ni vencedores ni vencidos. En palabras de Luis Miguel Pons "se trata de un torneo recreativo creado para que se lo pasen bien, jueguen y disfruten. No importa ganar o perder porque todos van a recibir su medalla y su trofeo. Lo importante es disfrutar del deporte, del compañerismo, de la amistad y de los valores del deporte".

Modelo de competición

En esta cita se disputará una primera fase que contará con dos grupos formados por cuatro equipos cada uno, enfrentándose entre ellos a modo de cuadrangular, en las dos categorías participantes. En una segunda fase, los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre sí, al igual que harán los segundos, terceros y cuartos clasificados. Todos los equipos tienen garantizado el mismo número de encuentros disputados, cuatro.