Sólo el Séneca logra el triunfo esta jornada en Liga Nacional Juvenil

Sólo el Séneca, que se impuso en su visita al Fundación Lucena (0-1), logró el triunfo en la novena jornada en Liga Nacional Juvenil. Además, el fin de semana deparó las derrotas del Don Bosco (1-2) ante el Betis, y del Córdoba CF (1-2) ante el Sporting de Ceuta.

Un gol de Álex Sánchez, en el ecuador del segundo periodo, sirvió al Séneca para lograr el triunfo en el duelo provincial de la jornada ante el Fundación Lucena (0-1). Los rojinegros se impusieron en un duelo muy igualado, con enorme lucha para hacerse con el control del medio campo, y con muy pocas ocasiones de gol.

El Séneca consigue el triunfo tras dos derrotas consecutivas, metiéndose de nuevo de lleno en la lucha por una plaza de ascenso que le quedan ahora a solo dos puntos. Por su parte, el Fundación Lucena se mantiene en posiciones de descenso, a un solo punto de la salvación, barrera que ahora mismo marca el San Fernando.

Derrotas en casa del Don Bosco y el Córdoba

No pudo el Don Bosco sacar nada positivo ante el Betis. Los de Noreña cayeron (1-2) en un partido en el que merecieron mucho más. Raúl López, con poco más de diez minutos de juego, plasmó en el marcador el buen inicio de los discípulos de Salva Hermán, aunque el Betis no le perdía la cara al partido y al filo del descanso logró la igualada por medio de Pablo Ruiz, un tanto psicológico que no pasó factura a un Don Bosco que salió tras la reanudación volcado en pos de ponerse de nuevo en el marcador.

Y bien pudo hacerlo pues Miguel Bazán, que lanzó dos remates al palo, y Pablo López, que también disparó a la madera, pudieron de nuevo poner por delante a los de Noreña. Pero el que no perdonó fue el Betis que en una de sus últimas aproximaciones logró por medio de Álex Fernández el tanto que le daba los tres puntos a su equipo.

El Córdoba, que desaprovechó sus ocasiones iniciales ante el Sporting de Ceuta, se vio por detrás en el marcador, por partida doble, antes del descanso. Tras la reanudación, los blanquiverdes reaccionar y José Marín acortó diferencias, pero aunque hasta el final buscaron al menos la igualada, se les resistió el gol.