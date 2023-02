Una jornada de altura para los equipos cordobeses de Tercera RFEF

La vigesimoprimera jornada de Liga en el Grupo X de Tercera RFEF, tras el aplazamiento del duelo del Atlético Espeleño en Ceuta por el temporal, trae este domingo duelos de altura para el resto de represantantes cordobeses. El Salerm Puente Genil, el Córdoba B y el Pozoblanco tienen grandes retos a domicilio, mientras que el Ciudad de Lucena debe hacer frente al líder en casa.

El primero que se pone en liza de los equipos cordobeses es el Salerm, que se ve las caras en la matinal del domingo con el Ayamonte (Ciudad de Ayamonte, 12:00). Los pontanos rompieron su gran racha de resultados en la anterior jornada tras perder en el Manuel Polinario ante el Sevilla C (1-3). Situado cuarto en la clasificación, deben dar un paso hacia adelante para que los perseguidores, que están a tres puntos, no le den caza.

Con las bajas de Joaquín y Álvaro Pérez, el conjunto de Juanmi Puentenueva tratará de sumar los tres puntos ante un Ayamonte que pelea por otras metas. Tras dos victorias consecutivas, la última ante el Atlético Espeleño, los onubenses salieron de los puestos complicados de la clasificación y tienen cuatro de renta ahora sobre el descenso.

Por su parte, el Córdoba B tiene un duelo de alto voltaje ante su homólogo sevillista (Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, 13:00). Los blanquiverdes, tras romper la racha de tres empates seguidos con su victoria ante el Coria de la pasada jornada, se mantienen segundos a cuatro puntos de un intratable líder, el Atlético Antoniano.

Con la baja segura de Manolillo, los de Diego Caro tratarán de sacar los tres puntos ante un Sevilla C que está al alza. El filial hispalense, tras derrotar en la anterior cita al Salerm Puente Genil y enlazar así una racha de cuatro citas sin perder, en las que sumó 11 puntos de 12 posibles, está actualmente a cuatro puntos del Córdoba B.

Ya en la jornada de tarde el Pozoblanco tratará de dar la campanada ante un Gerena (Leonardo Ramos, 17:00) que no atraviesa su mejor momento de resultados. Los vallesanos, que aún no han ganado en lo que va de 2023, suman seis citas seguidas sin conseguir la victoria. No obstante, se presentan en tierras hispalenses tras empatar en el Municipal ante el Ciudad de Lucena.

Para este compromiso, Antonio Jesús Cobos, que tendrá que hacer frente a las bajas de Carlos Moreno, Samu, Fran Gómez, David García y Ángel García, buscará dar con la tecla en un equipo que tratará de hincar el diente a un Gerena que empató en la última jornada ante el Xerez CD en Chapín. Esa igualada, la segunda consecutiva, le sirvió para mantener la quinta plaza, aunque ya está empatado a 31 puntos con el Bollullos, sexto. No obstante, los sevillanos suman dos puntos de 12 posibles en las últimas cuatro citas disputadas.

Por último, el Ciudad de Lucena será el único equipo cordobés que juegue en casa. Lo hará ante el líder, el Atlético Antoniano (Ciudad de Lucena, 17:00). Los celestes, octavos clasificados y a cuatro puntos de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF, buscan dar un golpe en la mesa ante un cuadro lebrijano que está intratable.

Con las dudas de Antonio Jesús y Diego Domínguez, el Ciudad de Lucena, que lleva tres citas sin perder -empató en la última jornada ante el Pozoblanco-, se ve las caras con un Antoniano que marcha primero gracias a una dinámica positiva de ocho victorias consecutivas. Los de Lebrija solo han perdido un partido de los 20 que se llevan disputados en este Grupo X de Tercera RFEF. Todo un reto para los de Rafael Carrillo Falete.