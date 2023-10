La garra no le basta al Córdoba Futsal para sacar el triunfo ante el Ribera Navarra

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no consiguió pasar del empate ante el Ribera Navarra. En un encuentro muy igualado y protagonizado por las múltiples ocasiones para ambos equipos, a los de Josan González les tocó ir a remolque en el marcador y, pese a que Lucas Perin pudo certificar la victoria con un doble penalti a falta de 17 segundos para el final, la suerte no estuvo de su lado y los blanquiverdes no pudieron romper las tablas, por lo que suman un nuevo punto que los mantiene en los puestos de play-off por el título.

Había mucho en juego entre dos equipos con arranques de temporada muy distintos y la intensidad se pudo palpar desde el primer segundo de juego. Pese a que los blanquiverdes partían como favoritos por su buena posición en la clasificación, las primeras oportunidades peligrosas fueron para los de Juanma Marrube, primero tras una volea de David García que se marchó rozando la portería local y luego con un tiro a bocajarro de Espín que tuvo que detener de urgencia Fabio bajo palos. Y es que el Córdoba Futsal le estaba costando arrancar con brillantez ante un Ribera Navarra más aguerrido.

Fueron pasando los primeros compases del encuentro y los de Josan González cada vez estaban más cómodos sobre el parqué de Vista Alegre, aunque no como lo demostraron en las seis jornadas anteriores de liga. Muhammad la tuvo en sus botas con un tiro potente y Soufian contestó poniendo a prueba a Víctor en la meta blanquiverde. Las espadas estaban por todo lo alto y las ocasiones se repartían constantemente: un minuto más tarde, de nuevo la tuvo Antoniazzi y la respuesta inmediata la provocó Hamza con tiro lejano que detuvo el meta blanquiverde con una gran estirada.

La mejor de la primera parte la tuvo Bartolomé, que aprovechó una pérdida en campo propio de Lucas Perin para plantarse ante Fabio, pero el portero madrileño le ganó la partida en el uno contra uno. El Córdoba Futsal sufría mientras hilaba sus jugadas de ataque con mucha posesión y estrategia. Así dejaron solo a Guilherme en el corazón del área, quien se topó con la salida de un Deko que en la siguiente jugada también salvó a los suyos sacando con la cara el punterazo de Antoniazzi.

El encuentro estaba siendo frenético. El ritmo alto, de hecho, propiciaba errores en la salida de balón de ambos conjuntos y las ocasiones llegaba una detrás de otra. Era cuestión de tiempo que el marcador se inaugurase y así fue en el minuto 18'. Después de que Víctor salvara a los blanquiverdes con una gran atajada a la entrada por el segundo palo de Espín, en el saque de esquina el meta cordobés no pudo evitar la mala defensa de los suyos, que dejaron solo a un Claudino que empujó con comodidad el esférico al fondo de la red.

El 0-1 demostraba que los de Josan González habían hecho la primera peor mitad en lo que va de temporada, al menos jugando en Vista Alegre. Al regreso de vestuarios, al Córdoba Futsal le tocaba reencontrarse con su mejor versión y corregir su problema con las pérdidas de balón y la falta de contundencia arriba. Una tarea pendiente que arreglaron en la primera ofensiva de la segunda mitad acabó con el centro de Antoniazzi desde la izquierda al segundo palo empujado a gol por Hamza, que se marcó en propia puerta.

Demostración de fuerza

Una vez lograron el empate los de Josan González, la intensidad e igualdad demostrada sobre la pista de Vista Alegre no cambió. Lo único que varió fue un marcador, que volvió a cambiar tres minutos después, de nuevo para los de Tudela. El encargado de hacer el 2-1 fue Soufian, que remató en boca de gol el pase en profundidad de Anás tras un buen contragolpe de los suyos para volver a poner al Ribera Navarra por delante.

El empujón blanquiverde del arranque de la segunda mitad apenas aguantó unos segundos ante un rival que estaba siendo más contundente. Sin embargo, dar por muerto al Córdoba Patrimonio es un error y prueba de ello fue que no tardaron ni dos minutos en igualar la contienda. Tras un saque rápido de Fabio hacia Lucas Perin, el brasileño se la cedió con un potente cabezazo hacia la banda contraria a un Guilherme que controló y reventó el esférico para hacer su primer gol como cordobesista.

El Córdoba Futsal había sacado la garra a relucir y, empujado por la afición local, le metió una marcha más al encuentro. Presionando arriba, Muhammad robó el esférico y, solo ante el meta rival, este le sacó con una buena estirada la vaselina. Un minuto después, de nuevo Deko evitó el tanto del tailandés con una gran parada que respondió al potente tiro de Nacho Gómez que detuvo Víctor en la ocasión anterior.

Pasado el ecuador de la segunda mitad eran los blanquiverdes quienes se habían hecho con el dominio del balón, pero en un choque igualado en todos los aspectos podía pasar cualquier cosa. Se le puso, para colmo, el choque de cara a los de Josan González después de que los navarros cometieran la sexta falta. Una oportunidad desde el doble penalti que desaprovechó un Lucas Perin que estaba desaparecido y poco acertado en el encuentro, algo a lo que no acostumbra el jugador más determinante de los blanquiverdes.

Bartolomé advirtió del peligro de los visitantes con un tiro que detuvo Fabio mientras que el choque llegaba a su tramo final. El Ribera Navarra quiso dejar claro que iba a por todas sacando al portero-jugador con más de tres minutos y medio por delante. Casi le funciona la jugada al cuadro visitante si no fuera porque Fabio le sacó una brillante mano a Hamza.

Tan solo quedaba un minuto y le tocaba atacar al Córdoba Futsal, que lo iba a hacer con Báez como portero-jugador. Con los nervios a flor de piel y un Vista Alegre en tensión, Anás empujó a Zequi a falta de 17 segundos y Lucas Perin la volvió a tener desde el doble penalti. El brasileño pudo redimirse de su fallo anterior y darle la victoria a los suyos, pero de nuevo su disparo fue a parar a las manos de un acertado Adrián Pereira bajo palos que firmó las tablas en el marcador.