La mala fortuna se alinea con un Córdoba Futsal que cae ante el Palma Futsal

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad mereció más en el duelo ante el Palma Futsal. Los blanquiverdes cayeron derrotados pese a que le dieron la vuelta al tanto inicial en una excelsa primera mitad. Y es que en los minutos finales, el cuadro balear le devolvió la remontada a los de Josan González, que pelearon hasta el final por sacar al menos un empate. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y acaban la jornada 21 en la undécima posición con 24 puntos, seis por encima del descenso.

No empezó nada bien el encuentro en Vista Alegre. Algunos aficionados ni habían tomado asiento cuando el conjunto de Antonio Vadillo se puso por delante en el marcador. Disparó Moslem y en el interior del área blanquiverde apareció Tayebi para empujar el balón con el pecho al fondo de la portería local. El pabellón se quedó helado, pero los de Josan González no renunciaron a un plan de partido que tardó en funcionar.

Cinco minutos tardó el Córdoba Futsal en poner en aprietos por primera vez a Carlos Barrón. Fue Mykytiuk quien, desde la falta directa, obligó al meta cordobés a estirarse. Los de Josan González se estaban viniendo arriba poco a poco, aunque sin perder la compostura. Y gracias a esa astucia, el gol no tardó en llegar. Defendiendo bien atrás, un error de los visitantes lo aprovechó Kaué para marcharse solo de pista a pista y definir a la perfección ante la portería rival.

Al minuto, Mykytiuk calcó el contragolpe del brasileño: robó en su campo, cabalgó hasta el área rival y se sacó un trallazo cruzado que pasó rozando el palo. La remontada estuvo ahí e inmediatamente el duelo volvió a nivelarse. Era el Palma Futsal quien movía más el esférico agotando los minutos, pero algo desesperado e incapaz de hacer daño a una zaga blanquiverde muy bien ordenada. Apenas pudieron sacar los baleares un tiro de Rivillos que se marchó fuera y muchas llegadas peligrosas cortadas con éxito.

El Córdoba Futsal protagonizó un final de la primera mitad sobresaliente. Llegaron poco a la meta visitante, pero siendo una auténtica amenaza para el Palma Futsal. La prueba estuvo en el tiro de Kaué tras un gran pase al hueco de Mareco que le detuvo Barrón con una gran salida; y poco más tarde, en esa pérdida que aprovechó también el pívot brasileño para robar en el área rival, regatear al meta cordobés y sacarse de la chistera una vaselina que fue duramente repelida por la cruceta.

Cuando quedaban dos minutos para el descanso, Muhammad apareció con potencia, velocidad y acierto para imitar la jugada que ocasionó el primer gol blanquiverde y poner el 2-1. La espectacular cabalgada del tailandés desde su lado de la pista puso patas arriba Vista Alegre. Pudo ser una primera parte memorable si no fuera porque Zequi se topó con Carlos Barrón desde los once metros. Tampoco convirtió el tercero Muhammad al rechace, por lo que tocaba aguantar el resultado a la vuelta de vestuarios.

La intensidad subió

Fabio actuó ante la volea de Marcelo al arranque de una segunda parte que prometía ser frenética. Y lo fue, pues al minuto Zequi también la tuvo por partida doble. El choque se había convertido en un duelo de ataques para los dos equipos cuando Bruno Gomes, en un forcejeo sin balón con Kaué, vio la segunda amarilla y fue expulsado. Con uno más sobre el parqué, Mykytiuk exigió al meta visitante la estirada, pero no les dio tiempo a los blanquiverdes de aprovechar la superioridad numérica.

Entre la falta de acierto y el imponente orden local el tiempo se fue agotando. Víctor le detuvo el tiro lejano a Rivillos. Una ocasión menos importante comparada con la que tuvo Moslem, cuyo disparo cruzado lo sacó Kaué prácticamente bajo palos. Y después, Neguinho puso en aprietos a Fabio. El Palma Futsal apretaba mucho y a los cordobesistas les costaba mantener la posesión. Era cuestión de tiempo que volviera el empate al marcador.

En el 35', Moslem se perfiló el balón a la izquierda y se sacó un zurdazo en un visto y no visto que puso el 2-2. Para colmo, un minuto después, Muhammad vio la segunda cartulina amarilla. No fue posible resistir con un jugador menos. Rivillos, escorado, le puso un pase de la muerte a un Tayebi que no falló. Josan González respondió con todo: Guilherme como portero-jugador y el Córdoba Futsal pasó a pelear ante un cuadro balear que se defendía con uñas y dientes.

La suerte le jugó una mala pasada a un Córdoba Futsal que mereció más. La fortuna no estuvo de su lado y el disparo de Zequi cuando todavía quedaba un minuto por disputarse, sorprendentemente, no entró. El balón rebotó en el larguero y, para desgracia de los blanquiverdes, Chaguinha desde su propia pista probó con el disparo y acabó dentro de la meta local. Un 2-4 ante el que poco más pudo hacer un Córdoba Patrimonio que cayó con dignidad.