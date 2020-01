Daniel Fernández ya luce la blanquiverde. El cierre catalán es el primer fichaje del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para la segunda vuelta de la Primera División de fútbol sala. Una fase de la competición que el conjunto cordobés encara con garantías suficientes para atar la permanencia, algo que tendrán que refrendar también los fichajes que se sumarán ahora al proyecto.

Tras cerrar su etapa en Ucrania, Daniel llega al Córdoba Patrimonio "encantado de sumarme al proyecto". El nuevo jugador blanquiverde apuntó que no tuvo "ninguna duda, en Ucrania me facilitaron todo para incorporarme al Córdoba", un club al que llega con "la confianza de algunos jugadores, del entrenador, tengo familia cercana y dije a mi representante que dijera que sí". Por ello, Dani espera "aportar todo, con mi carácter defensivo, lo que pueda para que se cumpla el objetivo de un primer año que sea fantástico".

El cierre, que lucirá el dorsal 4 en su camiseta, apuntó además sobre sus características que es "un jugador muy eléctrico pero fuerte en la fase defensiva, no soy corpulento pero tengo esa maldad y atacando puedo sacar la pelota, vengo del Barcelona que te hace elaborar y no te limita sólo a una cosa y puedo mantener mucha intensidad en repliegue, no paro de correr los 40 minutos y creo que por eso el Córdoba ha confiado en mí".

El ex del MFC Prodexim ucraniano ha reconocido sentirse "sorprendido" por el gran rendimiento del Córdoba Patrimonio en su estreno en la élite, porque "cuando subes es complicado, porque la Primera es difícil, pero los partidos que he visto lo he visto bien, jugaron bien en Pamplona", al margen de "pequeños detalles, que se van puliendo, y que intentaremos que en la segunda vuelta no se cometan".

Daniel, que este pasado lunes tuvo su primera toma de contacto con el equipo que entrena Maca, aseguró que "es un grupo sensacional, me he adaptado muy rápido y el primer contacto ha ido bastante bien".

Sobre sus primeras charlas con el técnico cordobés, el cierre ha desvelado que "me ha pedido que sea yo, me quiere más para el tema defensivo, con corpulencia, repliegue y defensa fuerte". "Mi objetivo es defensa, defensa, defensa, y en ataque lo que pueda, pero si el entrenador me pide defensa, para eso estoy yo", ha indicado.