Los equipos del fútbol base de Córdoba se unen en busca de ayuda para sobrevivir

Unidos en su mensaje de socorro. Once clubes cordobeses han firmado un comunicado conjunto en el que exponen "la situación de total desamparo institucional" que viven actualmente. Además, otro punto clave de este escrito son las nuevas medidas de la Junta de Andalucía para frenar la crisis sanitaria del covid-19, que dejan en mal situación económica a estas entidades.

Este escrito, que cuenta con ocho puntos, está firmado por el Apademar, el Salvador Allende, el Alcolea, El Higuerón, el Alcázar, el Séneca, el Parque Cruz Conde, el Don Bosco, el San Lorenzo, el Miralbaida y el Figueroa. Todos se han unido para recordar que "son entidades sin ánimo de lucro, cuya actividad deportiva es principalmente social" y muy necesaria para los jóvenes.

También expone el comunicado que viven en una situación de "desamparo institucional". De hecho, explican que "por parte de ningún organismo, desde que se decretara el primer Estado de Alarma, no hemos recibido ayuda alguna para seguir con nuestra actividad, inclusive teniendo que hacer frente a los gastos de luz, agua y mantenimiento de las Instalaciones Municipales Deportivas de algunos de los campos de fútbol de Córdoba, soportando la desinfección de la instalación y teniendo que invertir, tiempo y dinero para cumplir con todas las medidas de seguridad que se nos han pedido, además de algunas extras que se han tomado". Eso sí, agradecen que desde el IMDECO se abonasen las subvenciones de la 18-19 y se esté trabajando en las del curso 19-20, lo cual "agradecemos y es de principal necesidad en el estado actual".

Por otro lado, los firmantes de este escrito señalan a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para frenar la crisis del covid-19. En cuanto a las franjas horarias establecidas, afirman que "no comprendemos el motivo que puede llevar a que nuestros jugadores menores de 16 años no puedan entrenar a partir de las 18 horas, dado que el toque de queda no es hasta las 22 horas y eso limita, de forma crucial, la planificación de unas instalaciones deportivas como la de Fátima, que compartimos dos clubes, contando con más de 500 deportistas que no pueden practicar su deporte favorito, ni todas las horas ni todos los días que deberían, dado que dichas medidas nos limitan de forma drástica los horarios de entrenamiento, y nos implican a no poder realizar nuestra actividad de forma normal".

También señalan que "esta limitación causa innumerables problemas para estos jugadores, dado que los horarios apenas les permiten salir del colegio, comer y estar entrenando antes de que se tenga en cuenta el reposo de digestión que todo deportista tiene que tener en cuenta, con la importancia que debemos darle al desarrollo de unos buenos hábitos de comida y ejercicio en la formación de personas, que es al fin y al cabo nuestro mayor objetivo".

Otro punto que no comparten ni comprenden es "la decisión de tener que celebrar partidos y entrenamientos a puerta cerrada, cuando se dispone de una instalación al aire libre, donde hasta la fecha se han seguido todos los protocolos y medidas sanitarias de forma rigurosa", por lo que no ven "comprensible no poder dar acogida a padres de jugadores menores, algunos de ellos llegados desde otras zonas de Córdoba, que tienen que quedarse fuera".

Consideran también "una discriminación geográfica singular", al considerar que "dichas medidas dejan fuera de nuestra actividad a algunos de los jugadores y personal técnico que venían desde otra localidad, y que tras estas medidas los dejan en casa, sin poder practicar su deporte favorito en el cual se encuentran federados".

"La situación actual nos deja en una situación económica incierta, que puede llevarnos a la quiebra, sin ayudas, sin apenas ingresos y teniendo que seguir soportando todos los gastos derivados de la actividad", señalan estos once clubes que firman un comunicado en el que agradecen "a la RFAF su esfuerzo y dedicación desde el primer día para que todos los niños puedan jugar al fútbol, luchando por que el fútbol siga estando presente en la vida de nuestros jugadores, y los clubes podamos seguir desarrollando nuestra actividad". No se olvidan tampoco de "todos los colaboradores y patrocinadores".

Por último, en el escrito exponen que "mientras podamos, seguiremos trabajando para llevar a cabo nuestra actividad de la mejor forma posible y luchando porque nuestros jugadores puedan seguir disfrutando de su deporte". Todos ellos buscan ese apoyo necesario para seguir vivos tras la crisis del covid-19, que también afecta al fútbol base cordobés.