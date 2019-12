El Córdoba se ve sorprendido por un peleón Recreativo en División de Honor Cadete

No pudo pasar el Córdoba del empate ante el Recretivo de Huelva, en División de Honor Cadete (1-1). El conjunto onubense, metido en zona de descenso, sorprendió a los blanquiverdes en el arranque y se adelantó en el marcador en el ecuador del primer acto. El paso al frente de los de Gaspar Gálvez no encontró premio hasta la hora de juego con un tanto de Juanfran, aunque la reacción local no se completó pese al intento cordobesista por conseguir el tanto del triunfo.

En Primera Andaluza, el Séneca se hizo con el derbi ante el Córdoba (0-2) en un duelo especial por el fallecimiento de Juan Antonio López, persona muy vinculada al conjunto rojinegro, al que dedicaron un triunfo que rubricaron Alberto y Rafa Capilla en la última media hora del partido.

Por su parte, Los Califas logró un merecido empate (0-0) en su visita al San Fernando, un equipo que habita en la zona alta de la clasificación, y continúa poniendo tierra de por medio con el peligro.