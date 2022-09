Todos los detalles del España-Suecia en Córdoba: día, hora y precio de las entradas

Córdoba ya se prepara para el encuentro que disputará la selección española femenina frente a Suecia en El Arcángel. Con la vista puesta en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo año, el combinado nacional arranca su preparación en El Arcángel este próximo viernes 7 de octubre, cita que se jugará a partir de las 20:30.

Durante la presentación de este evento, Pablo Lozano, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y vicepresidente de la Española, ha explicado que las entradas para este encuentro se pondrán a la venta este viernes en los canales telemáticos de la la RFEF. También ha desgranado los precios populares de esta cita, ya que las localidades tendrán un coste de 8, 10 y 12 euros en una oferta de 2x1 para "llenar" el estadio de El Arcángel.

"Queremos que vaya la gente a disfrutar de nuestra selección en familia y que lleven a nuestra selección en volandas", apuntó un Pablo Lozano que reconoció en esta presentación que ha tenido lugar este miércoles en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte "la apuesta clara por Andalucía y concretamente por Córdoba", donde ya vino la sub 21, la Supercopa y ahora llega la absoluta femenina porque "Córdoba es una ciudad de deporte".

"Nos vamos a encontrar uno de los mejores partidos internacionales", comentó Pablo Lozano, ya que la selección sueca es "la tercera mejor selección del mundo, pero nos vamos a encontrar con nuestra selección, la que nunca le ha ganado a Suecia, pero el Reino, el Reino del fútbol cordobés, El Arcángel, nos va a llevar en volandas y hará que nuestras jugadoras saquen su magia, su calidad y lo que les transmite uno de los mejores entrenadores que eres tú, Jorge (Vilda)" -presente en el acto-.

También reconoció Pablo Lozano de que no le cabe "la menor duda de que vamos a disfrutar de un partido que quedará para el recuerdo". "Córdoba va a demostrar que El Arcángel es un reino, que Córdoba es una ciudad de fútbol, que Córdoba, con tres equipo nacionales, es una ciudad de fútbol femenino y vamos a llevar a nuestra selección en volandas y que el Reino, El Arcángel, se convierta en la casa de la selección española", comentó el presidente de la RFAF.

El gran objetivo para la Federación Española es "disfrutar con un partido de ensueño, lo mejor que podemos ver ahora mismo de fútbol femenino, y como cordobés demostrar que, en su día ya sorprendimos hace ya muchos años metiendo más de 5.000 personas cuando no arrastraba tanto el fútbol femenino, ahora que el fútbol femenino atrae y es sorprendente y esto es una provincia que apuesta por el fútbol femenino, llenemos El Arcángel".

"Para mí El Arcángel es un reino, tiene magia y se que va a ser la primera vez que le gane la selección española a Suecia en nuestro reino", vaticinó un Pablo Lozano que apuntó que la RFEF tenía clara que los precios de las localidades fuesen "populares" para que "no solo para se llene El Arcángel, si no que se disfrute de este partido y que lo disfruten en familia. El fútbol lo concebimos en familia y el fútbol femenino más aún, así que los precios son para no perdernos este maravilloso partido".

Por otro lado, por la posible llegada a Córdoba de la absoluta masculina, Pablo Lozano señaló que "desde que ha llegado Luis Rubiales a la presidencia lo hace todo transparente, hay un acuerdo con la Junta de Andalucía de una serie de partidos y éste está entre ellos. Cuando ha habido ocasión de que había hueco libre, lo he hablado con el Ayuntamiento y no ha podido ir a ofertar ese partido, pero siempre digo que tenemos que demostrar que El Arcángel tiene magia para que luego, cuando el Ayuntamiento tenga la oportunidad de apostar, pese a que no es un estadio muy grande como los que va la selección nacional, pero que sí tiene la magia de que lleve en volandas a nuestra selección nacional".

A este acto celebrado este miércoles en Córdoba también acudieron el seleccionador nacional, Jorge Vilda; la directora de fútbol femenino, Ana Álvarez; el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno; la delegada de deportes de la Diputación de Córdoba, Ana Blasco; y el Delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena.